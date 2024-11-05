京官周五南下見工商界地產商　料再談貢獻香港實際行動｜政圈風聲

港澳辦主任夏寶龍上月兩度見外資，希望多發揮和貢獻香港。《香港01》獲悉，港澳辦高層周五（8日）將南下深圳，約見本港工商界、地產商代表，預料再度談及對商界貢獻香港的實際行動，夏寶龍有機會參與見面。



夏寶龍今年2月南下香港會見商界，與瑞安的羅康瑞握手。（港澳辦網頁圖片）

《香港01》獲悉，部分工商界組織、地產商代表最近收到約見通知，港澳辦領導周五（8日）將南下深圳，普遍預料夏寶龍會參與會面。夏寶龍今年2月訪港期間，曾與廿多名商界代表在政府總部見面近4小時，今次是相隔半年多再大規模會見本港商界代表。

夏寶龍今年2月南下香港在政府總部與本港商界會面。（港澳辦相片）

外界預料夏寶龍再次談及對商界的期望，他早於二月與商界會面時，已呼籲企業家用實際行動為香港發展、國家建設作出新的更大貢獻。到今年九月，夏寶龍會見訪京的行政長官李家超時，再提出希望香港工商界將愛國愛港熱情，轉化實際行動。

10月28日，港澳辦主任夏寶龍會見怡和控股有限公司執行主席班哲明·凱瑟克。（港澳辦）

10月28日，港澳辦主任夏寶龍會見怡和控股有限公司執行主席班哲明·凱瑟克。（港澳辦）

夏寶龍最近都頻頻見商界，上月先後會見「老牌英資」怡和集團以及滙豐集團高層。他向怡和提出希望集團以自身與香港共同發展的生動例證，增進國際社會對香港的了解、堅定對香港的信心，繼續發揮優勢、積極作爲，「為香港保持繁榮穩定更好發揮作用」。

夏寶龍在北京會見滙豐集團主席杜嘉祺一行。（港澳辦）

與會見滙豐集團時相比，都有一個共通點，就是希望集團繼續發揮優勢，積極參與中國高質量發展和高水平對外開放，為香港繁榮發展多作貢獻。

立法會午宴。（資料圖片/林靄怡攝）

立法會原定周五中午，安排議員與行政長官、行政會議成員及政府官員午宴。消息指，午宴會取消，有機會改至月底才舉行。不過，立法會網頁截至今早仍未更改日程。