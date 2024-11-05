ViuTV沈殷怡一家誕三律師　父親是律政司前檢控專員｜政壇諸事町

曾任見習律師的ViuTV「宅男女神」藝人沈殷怡，昨天（4日）透露法學士畢業的弟弟沈殷國也加入律師行列，一家四口有三人都有法律界背景。皆因沈殷怡的父親沈仲平都是大律師，曾任律政司副刑事檢控專員，2016年退休後私人執業。



沈仲平近年參與較為人熟悉的案件，是2021年12港人案。被告李宇軒突然轉律師代表，由沈仲平接手，其後李宇軒承認勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。



沈殷怡（Shirley）在社交網站公布弟弟沈殷國加入律師行列的喜訊。（沈殷怡Facebook）

ViuTV沈殷怡弟加入律師行列

沈殷怡（Shirley）在社交網站公布弟弟沈殷國加入律師行列的喜訊，並分享在高等法院拍攝全家福的相片，相中沈殷國穿上律師袍，爸爸更配戴上庭用的大律師短假髮。

沈殷怡（Shirley）在社交網站公布弟弟沈殷國加入律師行列的喜訊。（沈殷怡Facebook）

她興奮地在Hashtag透露「#一叫沈律師又多一個人爭住黎應了」、「#這下子我媽應該是這世界上最安全的人了吧」。一家四口有個三律師誕生，網民紛留言讚「全家都好叻」。

沈殷怡（Shirley）在社交網站公布弟弟沈殷國加入律師行列的喜訊。（沈殷怡Facebook）

沈殷怡自小是高材生，中學文憑試DSE奪得4科5**，取獎學金升讀上海復旦大學法律系，畢業後就讀香港中文大學讀法學碩士，曾任一年見習律師。之後獲賞識轉行做藝人，她曾在訪問中透露父親沈仲平極力反對，父女更冷戰半年。

沈殷怡（Shirley）在社交網站公布弟弟沈殷國加入律師行列的喜訊。（沈殷怡Facebook）

父親是律政司前檢控專員 曾參與12港人案

沈仲平是大律師，曾任律政司副刑事檢控專員及首席政府律師，2016年退休後私人執業。他2021年參與12港人案，當時被告李宇軒被控三項控罪，包括勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，期間突然轉律師代表，由沈仲平接手案件。其後，李宇軒承認勾結外國或境外勢力危害國家安全罪。沈仲平當時在庭外多次被追問是否由家屬委託，回應稱「沒有當事人指示，不能透露其私隱」，亦不評論何時接手案件。

沈仲平2021年參與12港人案，代表被告李宇軒。(資料圖片/李慧娜攝)

沈仲平刑事檢控科工作30年 參與許仕仁、曾蔭權貪污案

沈仲平曾於刑事檢控科工作30年，曾處理轟動一時的政務司前司長許仕仁貪污案，以及代表政府檢控前特首曾蔭權公職人員失當等案件。

他亦曾受聘為多間院校的兼職或客座教授，包括中國國家檢察官學院、清華大學研究生院、中國人民大學、中國政法大學、香港大學專業進修學院等。2017年，受聘為中國最高人民檢察院檢察理論研究所教授。