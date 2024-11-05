上海進博會今早開幕　李家超出席推介會鼓勵滬企業投資香港

商務部及上海市人民政府主辦的第7屆中國國際進口博覽會，今日（5日）起在上海舉辦，行政長官李家超出席開幕式及參觀展館，下午會在政府及貿發局舉行的投資香港推介大會上海專場上致辭，推介香港優勢，鼓勵更多上海企業投資香港。財政司司長陳茂波、貿發局主席林建岳亦會出席。



李家超今日（十一月五日）在上海出席第七屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇開幕式。（政府新聞處）

國務院總理李強今早在開幕式上致辭時表示，舉辦進博會是中國擴大開放合作的重要舉措，是中國面向世界作出的鄭重承諾，從2018年至今，每年都舉辦進博會，如果說首屆進博會是中國向世界發出的單向邀約，之後的每屆進博會就是中國與世界的雙向奔赴共同約定。

國務院總理李強出席第七屆上海進博會開幕式（網上直播截圖）

李強說，當今世界百年變局加速演進，單邊和保護主義明顯上升，不穩定因素增多，但中國越要堅持開放，擴大和提升開放，才能真正推動持久的和平穩定。李強又指，中國願意進一步開放市場，包括將實施更多單邊開放措施，並將繼續推動電訊、互聯網、教育、文化、醫療等領域的有序擴大開放，繼續實施單方面免簽政策，持續辦好進博會等大型會展。

在上海機場迎接李家超的包括商務部台港澳司、中央港澳辦一局、上海市政府外辦，以及香港駐上海經濟貿易辦事處代表。（李家超FB）

李家超昨日抵達上海後在社交媒體上表示，會鼓勵更多上海企業到港投資，利用香港作為跳板開拓國際市場，並見證多項滬港兩地重點合作項目的簽約儀式，進一步推動滬港合作。 今屆進博會一共約有3500家展商參展，分別來自約150個國家和地區，數目均較上一屆多。