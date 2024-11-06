美國大選｜梅儒瑞：冀改善港美關係　惟港要改變「政治犯」待遇

美國大選仍在點票當中，到底共和黨候選人特朗普或現任副總統、民主黨候選人賀錦麗能登上總統寶座，快將揭盅。美國駐港澳總領事梅儒瑞今日（6日）表示，無論誰就任美國總統，美方對香港的措施都有連續性；他又認為港美雙方要建立更好的關係，需要香港在某些問題上作出改變，尤其「政治犯」例如黎智英的待遇。



梅儒瑞認為不論最終誰能入主白宮，對港政策不會有大改變（盧翊銘攝）

美國駐港總領事館今日在外國記者會辦活動供在港美國人、學生等一齊觀看美國大選點票情況。美國駐港總領使梅儒瑞指，無論最終誰人勝選，預料美國對香港的措施都有連續性，美國會繼續關注《香港國安法》和落實《基本法》23條的《維護國家安全條例》實施情況。

梅儒瑞（中）強調美方期望與香港建立更好的關係（盧翊銘攝）

美國駐港總領事梅儒瑞港美關係屬中美關係中重要部分（盧翊銘攝）

美方仍非常關注黎智英情況

但他強調：「美方確實希望與香港建立更好的關係」。但同時指，需要香港方面做出一些改變，尤其是「政治犯」的待遇，例如黎智英的待遇，美國仍非常關注。

至於未來美中關係走向，梅儒瑞直言：「在一個很難做出任何預測的時代，預測美中關係繼續面臨挑戰，是你可以做出的最安全的推測。」他重申，美中關係中，美國與香港的關係是重要的一部分，美國希望與香港建立更好的關係，但具體取決於新總統的政策。

梅儒瑞稱聽說有企業擔憂香港未來發展方向（盧翊銘攝）

外資會否回歸香港？ 梅儒瑞：香港要保證保持自由開放

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍近期兩度與訪京本港外資公司會面時，強調香港是外資發展的良選，及中央堅決貫徹「一國兩制」原則。被問及夏寶龍的舉動會否有助推動已撤離香港的美國企業回歸香港時，梅儒瑞表示，香港仍然很有競爭力。

不過，他續指自己不代表所有美國企業，但聽說有企業擔憂香港未來發展方向。他認為，香港有責任向投資者保證互聯網自由、如何管理數據，及香港能否保持開放和自由的傳統：「這是一個巨大的問號」。