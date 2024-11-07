元朗「8964」燈柱改編號　去年6月曾被圍封　政府地圖已無法搜尋

元朗裕榮徑、馬田路行人天橋上，有一枝編號為「FA9864」的燈柱，最近被發現改為「GD8332」。而政府的「地理資訊地圖」，輸入號碼已經無法搜尋「FA9864」燈柱，地圖今日（7日）下午仍可看到「FA9864」編號，但傍晚已修正為「GD8332」。



有網民指，元朗馬田路行人天橋上的燈柱，編號為「FA9864」，近日被改為「GD8332」。亦有報道指，附近共有4枝燈柱改了號碼，原號碼為「FA8963」、「FA8964」、「FA8965」和「FA8966」，新號碼改成「GD8331」、「GD8332」、「GD8333」和「GD8334」。

地理資訊地圖無法搜尋「FA8964」 惟地圖上仍可見

根據政府地資訊地圖，已經搜尋不到「FA8964」的燈柱，下午地圖上馬田路行人天橋位置，仍然可見到「FA8964」燈柱編號，但傍晚約6時40分，該位置已經改為「GD8332」。

另根據政府開放數據平台，最新8月30日的燈柱編號數據，仍然可搜尋到「FA8964」燈柱編號的位置。

去年6月1日，「FA8964」燈柱被封維修，燈柱地下灌漿固定，在6月4日下午解封。