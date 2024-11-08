傳夏寶龍深圳主持涉港座談會　李澤楷、郭炳聯、吳天海赴會

消息指中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍南下，今日（8日）在深圳主持召開有關香港發展的座談會，特首李家超率領政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司副司長張國鈞及部分局長及獲邀商界人士，今早在政府總部集合，再分乘多輛專車到深圳五洲賓館出席一整天的座談會。



現場所見，政府官員還包括創新科技及工業局局長孫東、商務及經濟發展局局長邱應樺、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、發展局局長甯漢豪、財經事務及庫務局副局長陳浩濂，商界人士則有李澤偕、郭炳聯、吳天海、梁錦松、陳祖恒等。



李澤偕（梁鵬威攝）

郭炳聯（梁鵬威攝）

夏寶龍今年2月南下香港會見商界，與瑞安的羅康瑞握手。（港澳辦網頁圖片）

有商界代表預料夏寶龍再次談及對商界的期望及商界貢獻香港的實際行動。夏早於二月與商界會面時，已呼籲企業家用實際行動為香港發展、國家建設作出新的更大貢獻。今年九月，夏寶龍會見訪京的行政長官李家超時，再提出希望香港工商界將愛國愛港熱情，轉化實際行動。

另外，有消息指座談會也會討論香港如何進一步推進由治及興、助力國家進一步深化改革等。

而原定今日中午進行的立法會與行政長官李家超、政府官員及行政會議成員進行的午宴，也因特首等官員到深圳出席座談會而要延期，有消息指或會延至本月底舉行。