直播・行政會議｜李家超見記者　料談夏寶龍講話及赴秘魯出席APEC

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍上周五（8日）在深圳主持一場以本港工商界代表為對象的座談會，並提出對工商界的期許，並就本港發展前路提出方向。行政長官李家超當日也率領多名司、局級官員出席座談會，他今日（12日）出席行政會議前見記者，預計也會觸及當日座談會的情況。《香港01》會直播李家超見記者的情況。



另外，亞太經合組織(APEC)領導人會議11月10日在秘魯首都利馬（Lima）揭幕，APEC領導人非正式會議會在17日召開，預計李家超今日也會講及他將到秘魯出席APEC。國家主席習近平會在13日赴利馬出席APEC領導人會議。李家超在秘魯期間，可能有機會與習近平交流。



李家超在行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

中央港澳辦、國務院港澳辦日前發文交代港澳辦主任夏寶龍上周五（8日）在深圳與本港工商界座談會，當日夏寶龍呼籲工商界堅持以港為家、倚港興業，積極探索新產業新業態，培育經濟增長新動能。他又指香港工商界，是推動香港經濟發展的主力軍，要深入認識自身角色和責任，以實際行動詮釋愛國愛港情懷。

11月8日，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍在深圳主持香港工商界人士座談會。（新華社）

夏寶龍在座談會當日向本港工商界提出六點希望：

（1）要堅持以港爲家、倚港興業，鞏固住、提升好香港傳統優勢；

（2）積極探索新産業新業態，培育經濟增長新動能；

（3）堅定支持特區政府落實長遠發展規劃，拓展發展新空間；

（4）堅守企業社會責任，爲增進民生福祉多作貢獻；

（5）堅定愛國護港，面向海外講好香港故事，維護好香港國際形象；

（6）主動對接國家戰略，推動香港更好融入國家發展大局，在貢獻國家的同時推動香港更好發展。

11月8日，中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍在深圳主持香港工商界人士座談會。（新華社）

夏寶龍：香港不能僅靠傳統優勢「一招鮮、吃遍天」 必須銳意改革

隨後港澳辦再發文指，夏寶龍向與會者指一定要繼續在「港」字上做文章，建造好陸、海、空三個「港」；又指香港也不能僅靠傳統優勢「一招鮮、吃遍天」，必須銳意改革，主動作為，在變局中打開香港新天地。

他又指要大力推動創科發展，加大創科資源投入，壯大創科産業規模。此外，也要想方設法加快旅遊業態升級，用好香港1180公裏海岸線和263個島嶼，發展旅遊。夏寶龍又冀本港工商界和企業家要發揮國際聯系廣的優勢，抗衡外部勢力對香港的抹黑。

11月11日，灼見名家舉行周年論壇暨十周年慶典，李家超指香港的商界和企業家應該是貢獻者而不是旁觀者或評論員。（周令知攝）

李家超：香港商界和企業家應該是貢獻者而不是旁觀者或評論員

李家超昨日出席一個論壇時則指，特區政府會不斷革新，同時固本培元，鞏固及強化優勢，讓市民能夠分享發展紅利。李家超又提到，要將愛國愛港力量轉化具體實際行動，香港的商界和企業家應該是貢獻者而不是旁觀者或評論員，每個行業都應該坐言起行，以實際行動建設香港家園。他又期望社會各界及專業傳媒，向世界宣揚香港優勢、成就和機遇。