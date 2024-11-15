風暴後星光熠熠　英、美高官滙聚香江　英領館冀重振與香港關係

本港近幾日有風雨，但卻「星光熠熠」。英國工黨政府上台後，專責印太事務的英國外交聯邦事務及發展部政務次官衛倩婷（Catherine West）正訪港，與政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波及立法會議員見面。同一時間，由中美交流基金會和中國國際經濟交流中心共同主辦的「2024香港中美論壇」今起一連兩日在港展開，現任美國駐華大使伯恩斯透過視像致辭，還有美中關係全國委員會董事會主席、前美國貿易代表白茜芙（Charlene Barshefsky）及多個前官員和大使出席。



英國駐港總領事館發言人指，新上台工黨期望能重振雙邊關係，又指英國政府致力與本港維持長遠、策略性和務實關係。



英國外交聯邦事務及發展部政務次官衛倩婷（Catherine West）訪港（英國政府網頁圖片）

英國工黨政府上台，主管印太事務的英國外交聯邦事務及發展部政務次官衛倩婷（Catherine West）訪港，她前日抵港，按安排昨日與政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波及3名立法會議員見面。其中，與衞倩婷見面的新思維立法會議員狄志遠表示，會上沒討論《基本法》23條立法及黎智英案等政治議題，他提出希望英方別跟從美國制裁香港。他又稱，衛倩婷認同香港與英國雙方加強交流。

見三名立法會議員 主要商香港現況

另外兩名獲邀參與會面的立法會議員，包括早前曾訪問英國倫敦的行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀及選委界議員江玉歡，英國駐港總領事戴偉紳（Brian Davidson）亦有參與。狄志遠指，他們是以立法會議員身分獲邀會面，形容只是「輕鬆閒談」，衛倩婷主要問及本港現况，如立法會改制後運作，並聆聽他們意見。

英國駐港總領事館發聲明指，新上台工黨期望在經歷了幾年令人擔憂的年頭後，能重振對雙邊關係，又指英國政府致力與中國維持長遠、策略性和務實關係。聲明強調英方願意，在需要合作時合作、競爭時競爭，携手面對只同挑戰。

衛倩婷今日會拜會外交部駐港特派員公署特派員崔建春，及與在港英資領袖會面。

中美交流基金會總裁周建成認為中美關係有轉機（馮子健攝）

中、美大使透過視像「現身」本港

另外，由中美交流基金會和中國國際經濟交流中心共同主辦的「2024香港中美論壇」今起一連兩日在港展開，主題為「回顧與展望」，旨在為中美關係及全球穩定開闢新路徑。開幕式邀請中國駐美大使謝鋒及美國駐華大使伯恩斯致辭以視像致辭。中美交流基金會副主席馮國經將主持高級別對話，參與者包括塞爾維亞前總統鮑里斯•塔迪奇（Boris Tadic），美中關係全國委員會董事會主席、前美國貿易代表白茜芙（Charlene Barshefsky）、阿里巴巴集團主席蔡崇信等。此外，論壇亦邀請了中共中央對外聯絡部副部長陸慷出席並發言。