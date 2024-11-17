APEC大合照｜習近平、李家超企C位　拜登企後排角落原來有玄機

行政長官李家超正在秘魯出席亞太經合組織會議（APEC），會後一眾領導人大合照。國家主席習近平與李家超獲安排站正中間「C位」，在東道主秘魯總統阿爾特的兩旁。美國總統拜登則獲安排後排右邊第二。



過去APEC大合照站位都不固定，今次主辦的秘魯按國家字母順序安排大合照站位，翻查八年前同樣秘魯舉行的APEC會議大合照，習近平亦與時任行政長官梁振英站「C位」，時任美國總統奧巴馬同樣站後排同一位置。



2024年秘魯主辦的亞太經合組織會議（APEC），習近平（前排左五）獲安排與李家超（前排右四）站在前排正中間，俗稱「C位」。美國總統拜登站在後排右二。（政府新聞處）

習近平、李家超企C位 拜登企後排角落

秘魯利馬時間11月16日，李家超出席亞太區經濟合作組織領導人非正式會議，會後國家與地區的領導人一如以往拍大合照。

習近平獲安排與李家超站在前排正中間，俗稱「C位」，兩人在東道主秘魯總統阿爾特的兩旁，同樣站前排的包括澳洲總理阿爾巴尼斯、加拿大總理杜魯多、馬來西亞總理安華等。當眾人已在台上準備拍大合照時，美國總統拜登最後一刻才上台，工作人員指示他站到早已安排的後排右邊第二位置。

2016年秘魯主辦的亞太經合組織會議（APEC），習近平（前排左五）獲安排與時任行政長官梁振英（前排右五）站在前排正中間。時任美國總統奧巴馬站在後排右二。（政府新聞處）

秘魯按國家字母安排站位 八年前奧巴馬同一位置

今次主辦的秘魯按國家英文字母順序安排大合照站位，故澳洲（Australia）元首站左排第一，如此類推。翻查2016年同樣秘魯舉行的APEC會議大合照，習近平亦與時任行政長官梁振英站「C位」，時任美國總統奧巴馬同樣站後排第二，與今年拜登站同一位置。

2023年美國三藩市主辦的亞太經合組織會議（APEC），東道主美國總統拜登是站正中間。國家主席習近平站在前排左二，財政司司長陳茂波站在後排左四。（政府新聞處）

過去APEC大合照站位都不固定，2023年美國三藩市舉辦的APEC會議，由於美國是東道主，總統拜登是站正中間。至於習近平是站在前排左二，財政司司長陳茂波站在後排左四。

2017年越南主辦的亞太經合組織會議（APEC），國家主席習近平則站在正中間，時任行政長官林鄭月娥站在後排左一，同樣後排的有時任美國總統特朗普。（政府新聞處）

2017年越南峴港APEC會議，習近平則站在正中間，時任美國總統特朗普雖然同樣站中間，不過在後排，同一排的有時任行政長官林鄭月娥，她獲安排站在後排左一與其他領導人合照。