「環保南」區關愛隊英文譯名被質疑　副隊長一句KO｜政壇諸事町

西貢「環保南」區關愛隊日前向街坊派月曆，制服上寫有英文名「Wan Po South」，引來個別社交專頁質疑「『環保』英文原來係『Wan Po』」，更有網民指該關愛隊唔識英文。其實香港不少街名都是粵語音譯，「環保南」關愛隊副隊長張美雄直斥網民獻醜不如藏拙，正如洗衣街英文都是粵語直譯「Sai Yee street」。



西貢「環保南」區關愛隊日前向街坊派月曆，制服上寫有英文名「Wan Po South」。（張美雄Facebook）

本身是西貢地區委員會界別區議員的張美雄，上周四以西貢「環保南」區關愛隊副隊長的身份，在港鐵康城站向街坊派新一年的月曆，張美雄事後將相片上載至社交專頁。

有社交專頁質疑西貢「環保南」區關愛隊制服英文名。（張美雄Facebook）

不過引來社交專頁「城寨」調侃：「『環保』英文原來係『Wan Po』」，短短一小時更有四百多人「讚好」或「笑笑」，有人取笑道要跟關愛隊學英文。

張美雄發炮反擊關愛隊英文名直譯被質疑一事。（張美雄Facebook）

張美雄忍不住在個人專頁發炮反擊，直斥取笑的網民「獻醜不如藏拙」，因環保南是一個地區名，所以英文叫「Wan Po South」，舉例洗衣街都會用粵語直譯「Sai Yee Street」 而非「Laundry Street」，笑言「保安道（Po On Road）又叫Security（保安）Road咩。」

香港不少街名的英文名都是粵語拼音，圖為洗衣街。（張美雄Facebook）

其實香港不少街名都是粵語拼音，「環保南」本身是西貢區議會的選區，區內有環保大道「Wan Po Road」，故這個「環保」的意思並非環境保護，而是地方名，「環保南」的英文名亦參照為「Wan Po South」。