張勇：香港高度自治是真的「不用打引號」　國家亦有「開口權利」

12月4日是國家憲法日，全國人大常委會法制工作委員會副主任、基本法委員會副主任張勇訪港，今日（24日）在灣仔會展以「中國憲法監督制度」為題演講，重點解釋「一國兩制」、「港人治港」、高度自治三個概念。他說法律經立法會通過後生效，是高度自治的體現，「過半數議員通過，立馬生效，高度自治不用打引號，是真的。」



12月4日是國家憲法日，全國人大常委會法制工作委員會副主任、基本法委員會副主任張勇今日（24日）在灣仔開講座，主題是「中國憲法監督制度」。（盧翊銘攝）

「香港的高度自治不用打引號」

「香港實行『一國兩制』，提出之日起就是憲法問題。」張勇說，要搞清楚「『一國兩制』、『港人治港』、高度自治」三個概念。他首先指出「一國兩制」的根本是《憲法》，不代表中國實行社會主義及資本主義兩種制度，社會主義制度是中國的根本制度。

至於「港人治港」，張勇強調香港並非只由香港治理，依據《憲法》，全國人大應當行使其他權力。張勇指，國家主權是開口權力，包括三方面：「對內的最高權；對外的獨立權，任何人不得干涉內政；自衛權，誰要是侵略、欺負我國的人民，就得跟你幹」。

12月4日是國家憲法日，全國人大常委會法制工作委員會副主任、基本法委員會副主任張勇今日（24日）在灣仔開講座，主題是「中國憲法監督制度」。（何夏怡攝）

張勇最後解釋高度自治，他指特別行政區制度和地方行政區域制度、民族區域自治制度一樣，都是高度自治的體現。不過，他強調香港享有高度自治權，「立法會通過的法律，過半數議員通過，立馬生效，高度自治不用打引號，是真的」。

12月4日是國家憲法日，全國人大常委會法制工作委員會副主任、香港澳門基本法委員會副主任張勇今日（24日）在灣仔開講座，主題是「中國憲法監督制度」。（盧翊銘攝）

回歸至今 立法會共報備844部法律

張勇續介紹備案審查機制。他說，根據《基本法》第十七條，香港法律經立法會通過後三十天內，要報全國人大常委會備案，備案不影響法律生效，惟若法律有不符合《基本法》中有關中央管理的事務，或中央和香港特區的關係的情況，會被發回，一經發回立即失效。

張勇解釋審查內容，包括「抵不抵觸《憲法》和《基本法》，違不違反在香港實施的全國性法律，以及符不符合全國人大及其常委會作出的涉及香港的決定和決議」。張勇說，回歸以來，截至今年8月，立法會共報備844部本地法律。

全國人大常委會香港基本法委員會副主任黃玉山（盧翊銘攝）

黃玉山：脫離《憲法》 《基本法》是無源之水

有份出席國家憲法日晚宴講座的另一位基本法委員會副主任黃玉山，致辭時直言過去香港存在錯誤說法，例如「有《基本法》不用《憲法》、《基本法》是小憲法」等。他強調，憲法至高無上，基本法由憲法產生。「《基本法》的地位由《憲法》確定，受《憲法》保障，脫離《憲法》，《基本法》就是無源之水。」