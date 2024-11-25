李家超率香港商界訪問大灣區　消息：「四大家族」巨頭隨團

行政長官李家超今天（25日）率商界訪問大灣區五個內地城市，三日行程包括出席投資合作交流會，以及了解廣東片區開發經驗等。



消息指，隨團的「商二代」包括盈科拓展主席李澤楷、恒基地產主席李家傑、信和置業副主席黃永光、新鴻基地產執行董事郭基煇、新世界發展執行董事鄭志雯等，與本月初港澳辦主任夏寶龍南下會見的商界陣容相若，夏當時要求工商界倚港興業，以實際行動詮釋愛國愛港。



11月25日，行政長官李家超率商界訪問大灣區五個內地城市，隨團的包括外交部駐港特派員崔建春。（陳葦慈攝）

李家超率香港商界訪問大灣區

李家超與外交部駐港特派員崔建春，下午一時許抵達西九龍高鐵站，乘搭高鐵前往廣州出席廣東省與特區政府合辦的「粵港深化經貿投資合作交流會」，交流提升經貿投資合作和推動大灣區高質量發展，並到訪佛山與當地領導會面，周二（26日）返港。

11月25日，行政長官李家超率商界訪問大灣區五個內地城市，同行的包括政務司司長陳國基（左一）。（陳葦慈攝）

11月25日，行政長官李家超率商界訪問大灣區五個內地城市，同行的包括特首辦主任葉文娟（中）。（陳葦慈攝）

11月25日，行政長官李家超率商界訪問大灣區五個內地城市，同行的包括政府新聞處處長廖李可期（右一）。（陳葦慈攝）

11月25日，行政長官李家超率商界訪問大灣區五個內地城市，同行的包括商務及經濟發展局局長丘應樺（中）、政制及內地事務局局長曾國衞（右二）等。（陳葦慈攝）

一同出發的包括政務司司長陳國基、商務及經濟發展局局長丘應樺、運輸及物流局局長林世雄、政制及內地事務局局長曾國衞、特首辦主任葉文娟、政府新聞處處長廖李可期等。

11月25日，行政長官李家超率商界訪問大灣區五個內地城市，同行的包括運輸及物流局局長林世雄（左）及創新科技及工業局局長孫東（右）。（何頴賢攝）

陳國基將率代表團繼續訪問佛山、廣州、東莞、惠州和深圳，促進香港與廣東省和大灣區城巿在經貿和不同產業方面的合作，了解廣東片區開發和產業規劃的成功經驗。

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消息：四大家族巨頭隨團 陣容與會見夏寶龍相若

消息指，隨團的不乏「商二代」，包括盈科拓展主席李澤楷、恒基地產主席李家傑、信和置業副主席黃永光、新鴻基地產執行董事郭基煇、新世界發展執行董事鄭志雯、東亞銀行聯席行政總裁李民斌。

其他商界代表包括九倉主席吳天海、信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊、瑞安集團主席羅康瑞、麗新集團主席林建岳、南豐集團董事長梁錦松、恒隆地產行政總裁盧韋柏、嘉里建設主席及行政總裁郭孔華等。亦有多名商會代表隨團。

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今次大灣區訪問團的陣容，與本月初港澳辦主任夏寶龍南下會見的本港工商界相若，夏當時要求工商界倚港興業，以港為家，以實際行動詮釋愛國愛港，要有社會責任多貢獻。