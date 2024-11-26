01報道劏房業主藉改裝「簡樸房」提前收單位　何永賢籲看清楚法例

《香港01》早前報道，旺角一個劏房業主在「簡樸房」政策下月諮詢之前，已決定提早收回單位改建。房屋局局長何永賢今天（26日）表示，差餉物業估價署至今無收到有關舉報，提醒租戶如懷疑自己權利被剝削，可向估價署舉報或查詢。



劏房業主藉改裝「簡樸房」提前收單位

《香港01》早前報道，旺角一個劏成七間房、588呎唐樓單位的業主，在施政報告公布規管劏房初步方案後，決定提早收回單位改建。然而，寬限期有一至兩年，簡樸房政策下月才諮詢。該單位目前仍有兩個租戶均未找到地方搬遷，居於40呎劏房的伯伯正由社工協助安置：「好徬徨，剎時間要走。」租戶無助，業主也感無奈，直指「唔想人哋瞓街」，形容現時是兩難局面，不遷走住戶就無法動工。

何永賢籲看清楚法例

何永賢在Facebook表示，近日聽到個別情況，稱分間單位業主打算以改裝作「簡樸房」為理由，提前收回單位。她透露差餉物業估價署至今無收到有關舉報，但也希望藉機會講解分間單位租戶的權利，及業主應注意的事項。

她說，根據《業主與租客（綜合）條例》（第7章）第IVA部規定，分間單位租賃的規管周期，分別為首期租賃2年及次期租賃2年，租客在首2年租期結束後，有權於次期租賃再續2年。她呼籲租戶若懷疑自己權利被剝削，或有任何疑問，都可以致電2150 8303向估價署舉報或查詢，又或者到估價署網站查閱資料。

何永賢重申法例生效後還有登記期和寬限期，有充足時間讓業主將分間單位改裝成合標準的「簡樸房」。（資料圖片/盧翊銘攝）

何永賢重申「簡樸房」規管將於下月展開持份者諮詢，之後還要向立法會提交草案，經審議和立法程序，正式的「簡樸房」標準在完成立法後才出爐，法例生效後還有登記期和寬限期，有充足時間讓業主將分間單位改裝成合標準的「簡樸房」。業主理應在了解法例要求後，再作改裝。同時，呼籲分間單位業主要充分了解相關法例，以免侵害租戶的法定權益。

政府亦委託了樂群社會服務處設立及管理分間單位租務管制的資訊平台，以宣傳租務管制及提供其他相關資訊，市民可到該網站瀏覽。

劏房住戶支援服務隊︰

新家園協會香港島服務處

服務中西區、東區、南區及灣仔

聯絡電話：2807 2188

WhatsApp電話：9267-9548

油尖旺民生關注會

服務油尖旺

聯絡電話/ WhatsApp電話：6257-4590

香港單親協會

服務深水埗

聯絡電話/ WhatsApp電話：9813-7512

新家園協會九龍西服務處

服務九龍城、黃大仙及觀塘

聯絡電話：2720 7010

WhatsApp電話：6435 2496

新界社團聯會社會服務基金

服務元朗、屯門、荃灣、葵青及離島

聯絡電話/ WhatsApp電話：5169 5757

沙田居民協會

服務大埔、北區、西貢及沙田

聯絡電話：2691 8055

WhatsApp電話：9683 0925