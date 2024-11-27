長和系有人去大灣區團　五「大孖沙」見京官企握手位｜政壇諸事町

特首李家超周一（25日）率團考察大灣區，部分月初有份與港澳辦主任夏寶龍會面的商界都有隨團，外界有焦點放在長和系創辦人李嘉誠幼子李澤楷，今次沒去大灣區團。《香港01》獲得大灣區團出席名單，長和系有派人隨團，該人是和記黃埔廣州公司一名總經理。



另一個焦點是隨團「大孖沙」的待遇，新世界發展、新鴻基地產、信和置業均派出家族二、三代成員參與，不過會見中共中央政治局委員黃坤明時，他們全站後排。站前排「握手位」的五名「大孖沙」，分別是霍震寰、王冬勝、何超瓊、李家傑和林建岳。



11月25日，行政長官李家超率團訪問大灣區，眾人抵達廣州後拍大合照。（李家超Facebook）

特首率商界考察團 地產商二、三代出席

行政長官李家超周一（25日）率商界訪問大灣區五個內地城市三日，考察團約80人抵達廣州後拍攝大合照。李家超發布的相片可見，隨團的地產商二、三代包括站「C位」的恒基地產主席李家傑、信和置業副主席黃永光、新鴻基地產執行董事郭基煇、新世界發展執行董事鄭志雯，未見盈科拓展主席李澤楷。

11月8日，港澳辦主任夏寶龍在深圳主持「2024年香港工商界人士座談會」，出席的包括盈科拓展主席李澤偕。（資料圖片）

考察團大合照未見李澤楷成焦點

李澤楷作為長和系創辦人李嘉誠的幼子，本月初有份赴深圳出席「2024年香港工商界人士座談會」，與其他主要地產商的家族二、三代，一起向港澳辦主任夏寶龍匯報貢獻香港的實際行動。外界其中一個焦點落在今次特首考察團大合照未見李澤楷出席。

長和系有派人隨團訪問大灣區，該人是和記黃埔地產管理廣州分公司總經理曾潔儀（紅圈）。（李家超Facebook）

長和系派和黃總經理曾潔儀隨團

《香港01》獲得大灣區團出席名單，長和系有派人隨團，該人是和記黃埔地產管理廣州分公司總經理曾潔儀。

11月25日，特首李家超率團考察大灣區，與中共中央政治局委員、廣東省委書記黃坤明會面。（政府新聞處）

最先與中共中央政治局委員、廣東省委書記黃坤明握手的是霍英東集團行政總裁霍震寰。（政府新聞處）

五名「大孖沙」見京官企握手位

另一個焦點是隨團「大孖沙」的待遇，今次考察團不少地產商都派出家族二、三代成員參與。

周一（25日）李家超率代表團與中共中央政治局委員、廣東省委書記黃坤明會面，根據政府新聞處片段，有五名「大孖沙」企「握手位」，包括最先與黃坤明握手的是霍英東集團行政總裁霍震寰、滙豐銀行主席王冬勝、信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊、恒基地產主席李家傑、麗新集團主席林建岳。

其餘四名企「握手位」的「大孖沙」，包括滙豐銀行主席王冬勝、信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊、恒基地產主席李家傑、麗新集團主席林建岳。（政府新聞處）

左起：信和置業副主席黃永光、新世界發展執行董事鄭志雯、新鴻基地產執行董事郭基煇等人站後排。（政府新聞處）

同團的其他地產商二、三代站後排，包括信和置業副主席黃永光、新鴻基地產執行董事郭基煇、新世界發展執行董事鄭志雯，眾人拍手歡迎黃坤明、李家超進場。

11月25日，特首李家超率團與廣東省委書記黃坤明會面，圖為李家超與王冬勝握手。（政府新聞處）

11月25日，特首李家超率團與廣東省委書記黃坤明會面，圖為李家超與何超瓊握手。（政府新聞處）