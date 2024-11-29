商界簽北都意向書包括長實、新地　企業互簽合作協議總投資逾千億

多間本地地產商及國企區頭代表今午（29日）齊集政府總部，在行政長官李家超及中聯辦主任鄭雁雄等人見證下，分批上台簽署「支持及參與北部都會區發展」的一般意向書，之後再分批上台簽署與北部都會區發展有關的「項目參與書」。

中聯辦主任鄭雁雄致辭指，發展是解決香港各種問題的金鑰匙，北都是創科產業主陣地，香港工商界應該投身北都創科發展，發展新質生產力，假以時日就可以有一流企業，為香港經濟提供更多活力。李家超致辭亦指，北都發展為香港帶來無限機遇，需要社會各界投入，鼓勵商界從多方面參與土地發展，包括承投土地，修訂土地契約等。

多間企業代表先上台參與簽署「支持及參與北都」意向書，包括長江實業、新地、會德豐地產等，之後不同企業分組互簽「項目參與書」，當局指，今日企業已經簽署32項合作協議，總投資金額超過1000億港元。



中聯辦主任鄭雁雄致辭指，發展是解決香港各種問題的金鑰匙，北都是創科產業主陣地，香港工商界應該投身北都創科發展，發展新質生產力，假以時日就可以有一流企業，為香港經濟提供更多活力。（黃浩謙攝）

行政長官李家超致辭指，北都發展為香港帶來無限機遇，需要社會各界投入，鼓勵商界從多方面參與土地發展，包括承投土地，修訂土地契約等。（黃浩謙攝）

商界代表11月29日簽署北都意向書 長實、恒地、新世界等代表首批上台簽署。

行政長官李家超11月29日在業參與北部都會區發展簽署儀式致辭。（許世豪攝）

李家超致辭指，今次簽署儀式有來自本地、內地及海外代表，實際行動展現北都支持及信心。香港是粵港澳大灣區中心城市之一，北都在北部與內地山水相宜，有地利優勢。

他指香港與深圳情同手足，會利用資源與深圳互聯互通，帶來互利共贏的成果，又指今早大家參觀了北都，了解片區發展，河套區一區兩園理念構建，是提高新質生產力的地方，北都會是新引擎。

他表示今日房地產開發商、金融都有來，北都會提供商機，希望大家把握機遇、積極投資開發、創科等範疇，攜手共建未來，相信洞悉先機、具大局視野的商業領袖一定明白北都有未來。

他表示，未來北都會有新的公路鐵路交通設施陸續開通，將會全新開拓跨境鐵路，會加強大灣區融合。