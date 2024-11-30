何永賢：政府有「底氣」解決劏房問題　將有社工隊助居民搬遷

本屆政府推出簡約公屋等措施，降低公屋輪候時間。房屋局局長何永賢今日（30日）在一個活動上表示，未來公屋供應持續增加，政府大力推動造地建屋項目，已經為未來10年覓得足夠土地，以滿足公屋單位供應目標。她表示，未來簡約公屋及過渡性房屋合共有5萬多個單位，更有「底氣」解決劏房問題，同時政府將來處理劣質劏房的時候，會有社工隊協助居民搬遷。



簡樸房｜施政報告提出逐步取締劏房，訂立「簡樸房」概念為合規劏房登記。（立法會文件）

取締劣質劏房時 有社福機構協助受影響居民

何永賢表示，政府有足夠土地供應應付未來公屋需求，同時政府已經推出多項措施協助青年置業和就業，包括房委會的「共築・創業家」計劃，提供約10個商舖，以免租7個月協助年輕人創業。

此外，何永賢表示，本屆政府致力解決房屋問題，已經為未來10年覓得足夠土地滿足公屋供應目標，令政府可更有「底氣」處理劏房問題。她續稱，當政府取締劣質劏房時，會有社工隊協助居民搬遷，屆時居民可選擇入住過渡性房屋，會有社福機構作出支援，令居民有選擇地搬遷到合適的單位。