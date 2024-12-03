粉嶺高球場覆核案球會勝訴　李家超：對十年公屋供應唔會有大影響

行政長官李家超今天（3日）出席行政會議前會見傳媒，預料記者問到政府動員85間企業考察北部都會區，並簽意向書表達支持和參與，有商界認為投資與否都要「計掂數」，政府不可能指定發展商投資。



另外，香港哥爾夫球會早前提出司法覆核，就政府計劃在粉嶺高爾夫球場舊場興建公屋，挑戰環保署有條件批准環評報告的決定。高等法院裁定高球會部分勝訴，環保署須就相關發展重新進行公眾諮詢，相信記者也會關注事件發展。



李家超（黃浩謙攝）

粉嶺高球場覆核案球會勝訴 李家超：公屋供應唔會大影響

被問及粉嶺高球場司法覆核案球會勝訴，政府是否仍然希望在球場建屋，李家超表示政府要處理三個問題，第一是法律問題，是否上訴；第二，是粉嶺項目對公屋供應的影響，包括供應數量減少多少、延遲多久；第三，是對香港整體公屋供應影響。

他指，粉嶺高爾夫球場建屋的決定是本屆政府之前作出，後來環保署是出於環保考慮而重新諮詢，形容這一系列改變對公屋影響會很大，政府要作出全面研究和評估；至於該項目對香港公屋總體供應的影響，他指，政府已有足夠土地興建30.8萬公屋單位，形容粉嶺項目的供應改變，對十年公屋供應「唔會有大影響」，但政府要全面考慮才可以開展工作。

財赤千億元公務員減薪？ 李家超：會開源節流

被問及立法會料本年度財赤增加至1,000億元，公務員是否要減薪，特首和問責官員是否要「做啲嘢」？ 李家超表示財赤是因為賣地、印花稅收入比預期少，加上政府要推動經濟復甦，包括要維持工務工程開支，支援中小企等。

他表示，政府會開源節流，節流包括減少政府開支，財政司司長已經制定措施，開源方面，會謹慎降低對市民影響。另外，會推出不同措施增加經濟動力，包括開拓新市場，中東、東盟、中亞市場。他指，國家是香港最強大後盾，多次推出為港措施，如恢復深圳一簽多行。

行政長官李家超和中聯辦主任鄭雁雄11月29日出席企業參與北部都會區發展簽署儀式。（黃浩謙攝）

企業簽北都意向書 李家超：對北都發展有信心

被問到85間企業簽署支持和參與北都發展意向書，可否說明有甚麼好處。李家超表示，對北都發展有信心，政府早前組織考察及討論北都發展，講解北都片區發展比較靈活，參與者可以更便利安排發展，簽署儀式超過80企業參加，並對北都充滿信心。

李家超表示北都發展可能長達10年、20年，當中有很多機遇，對香港發展有綜合考慮，對投資者是好機遇。他表示，北都會引來很多投資者，會先發展河套區、科技城，北都發展都是機會，會有投資回報。

恢復一簽多行刺激經濟發展

另外，李家超重提近期兩個消息，首先是12月1日恢復一簽多行，措施擴展至持有深圳居住證的居民。他感謝中央重視及考慮他的建議，感激部委積極研究，相信加上早前放寬內地旅客訪港免稅額等措施，可以刺激經濟發展。

他說恢復一簽多行後過去兩日運作暢順，不同行業各出奇謀把握機遇，陸續為深圳旅客推出優惠，旅發局都加強宣傳。他引述有餐飲業代表估計，今個月較去年同期會上升，香港即將進入旅遊消費旺季，近期有包括西九文化區的活動、大熊貓活動、跨年倒數等都受歡迎。

另外，機場三跑啟用，李家超說香港機場2035年可以處理到1.2億旅客人次，帶來1400多億的收益、12.3萬直接職位及16.5萬間接職位。今年首10個月有3,600多萬人次旅客訪港，按年增加4成，東南亞旅客來最多。他表示三跑及一簽多行實施，旅客會雙管齊下增加，會刺激旅客訪港，呼籲大家要創新求變。

一簽多行恢復令水貨客重現？ 李家超：未必會出現

至於水貨客問題，李家超指對水貨客問題好有信心，相信未必會再出現，並保證會控制好。他解釋消費模式改變，電商改變絕大部分購物習慣，令到購買者對價錢、質量有信心，政府亦對執法能力和決心有信心，執法部門過去有很好的處理水貨客的經驗，但凡有一點苗頭就已經採取行動。

李家超說，每當有大的活動，政府有跨部門統籌機制，不同部門嚴陣以待，令旅客有好印象，並想重來香港。他又回應海洋公園新一對中央贈港大熊貓將與公眾見面一事，形容大家都很雀躍，海洋公園已經做了大量工作，除了保證香港居民或者旅客有良好體驗，熊貓經濟方面也會推動。

12.12舉行特首互動交流答問會

此外，他計劃12月12日到立法會舉行特首互動交流答問會，將去信立法會主席，冀會上討論教育科技人才一體化發展，包括如何完善創新體制、加強人才拔尖；以及討論拓展國際網絡發展新增長點，包括外訪推廣優勢，特區如何開拓新市場、擴大朋友圈、創造新機遇，愛國愛港陣營如何加大民間交往。