高官地震｜楊潤雄發離任聲明：上任兩年半盡心盡力 沒提多謝特首
撰文：潘耀昇
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文化體育及旅遊局局長楊潤雄及運輸及物流局局長林世雄，今天（5日）被免職。楊潤雄繼在Facebook發表18字向港人道別後：「謝謝大家關心！天空海闊，踏上人生另一階段。」
下午透過新聞處發表離任聲明，楊潤雄表示兩年半內盡心盡力，相信接任局長的羅淑佩與她的團隊會繼續堅守崗位，為香港未來更好的發展而努力。與林世雄聲明的不同之處之一，是林世雄有點名多謝特首支持，楊潤雄則感激「文體旅局同事」與「問責團隊成員」支持。
楊潤雄離任聲明：
我在二○二二年七月一日獲委任為第一任文化體育及旅遊局局長，深感榮幸，也心知任重道遠，兩年半內盡心盡力，衷心感激文化體育及旅遊局的所有同事與我並肩作戰，也感謝問責團隊成員的支持。我相信新任的文化體育及旅遊局局長羅淑佩與她的團隊會繼續堅守崗位，為香港未來更好的發展而努力。
我在此感激這十多年間的同事、業界持份者及傳媒朋友的支持。
楊潤雄早上在Facebook發表18字向港人道別：「謝謝大家關心！天空海闊，踏上人生另一階段。」
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