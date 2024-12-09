粉嶺高球場｜姚志勝指難割地建屋　背不起衝擊習近平理念「惡名」

粉嶺高球場環評司法覆核案，高院裁定香港哥爾夫球會大部分勝訴。全國政協常委姚志勝撰文指，政府很難實施分割高球場土地建公營屋，因為特區政府實在背不起「破壞具歷史保育價值土地、衝擊國家主席習近平「綠水青山就是金山銀山」理念的「惡名」。他強調，粉嶺高球場的特有價值應得充分重視，為建設美麗家園，特區政府和社會各界都有責任全面保護粉嶺高球場。



政府已收回粉嶺高球場32公頃士地（洪芷菁攝）

政府已收回粉嶺高球場32公頃士地（洪芷菁攝）

姚志勝指，粉嶺高球場環評司法覆核案，高院裁定香港哥爾夫球會大部分勝訴。政府面臨上訴還是重做環評再諮詢，或放棄在已收回土地上建公屋的「三難選擇」。他認為，香港作為國際大都會、盛事之都，需要一個世界級高爾夫球場；香港有大量荒廢農地及其他有待開發的土地，卻要分割唯一能夠舉辦國際大賽且又有重大保育價值的粉嶺高球場土地興建公營房屋，安排有悖常理，不符香港利益。特區政府有必要撥亂反正，適時明確宣布保存粉嶺高球場。

他指，保存具特殊價值的粉嶺高球場，是貫徹習近平主席「綠水青山就是金山銀山」理念的應有之義，也是香港可持續發展的需要。他認為，分割粉嶺高球場建公營房屋，是修例風波前泛政治化大肆氾濫的惡果，是在劣質民粹橫行霸道脅迫下作出的安排，必須予以否定。最後，他強調粉嶺高球場是城市、自然、古蹟三者共存的獨特載體。球場遍佈歷史建築，是香港的「活古蹟」，有完整的綠色生態圈，哥球會獲世界高爾夫大獎提名為「世界最佳生態環保高爾夫球會」。

李家超曾指政府正研究會否就裁決提上訴。（夏家朗攝）

特區政府實背不起衝擊「綠水青山就是金山銀山」理念的「惡名」

姚認為，政府很難實施分割高球場土地建公營屋，因為特區政府實在背不起「破壞具歷史保育價值土地、衝擊「綠水青山就是金山銀山」理念的「惡名」。雖說上屆政府決定收地建屋有其不得已的苦衷，但現在社會環境已發生重大改變，特首李家超領導的政府，已覓得超出未來10年建屋目標的足夠土地；加之推出數以萬計的簡約公屋，在本屆政府任期內，公屋平均輪候時間可由目前的5.5年大幅回落至4.5年。政府現在有需要也完全有條件，明確宣布保存粉嶺高球場。

他建議政府全面講清楚利弊得失，讓全社會都了解保存粉嶺高球場是維護香港整體和長遠利益；全面講清楚政府興建公屋的土地安排，並部署和公布加快建設公屋的具體措施，及是全面講清楚如何以市民利益為依歸，妥善安排開放粉嶺高球場予公眾使用。