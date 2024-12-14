「雙雄」下台　若一事未解決　還有「死亡名單」？｜政圈風聲

過去一星期，特首李家超宣布「雙雄」即時卸任，成為近年最轟動的政治新聞。目前，局勢看似已平靜，但其實在建制派圈子中，大家仍在竊竊私語，且認為日後再出現類似的「突然死亡」絕不為奇，並形容今次殺雞儆猴炒「前鋒」，未來若經濟仍無起色，負責睇數、搞經濟的「後衞」勢必難逃劫數。雖然，沒有點名，但指明職責範圍，似乎在他們心裡早有一份「死亡名單」。



特區政府中，「揸數」的主力自然是財政司司長，再加上被視作「小掌櫃」的財經事務及庫務局長、商務及經濟發展局則專責推動經濟發展。三位官員分別是陳茂波、許正宇和丘應樺。



陳茂波。（黃浩謙攝）

財庫局局長許正宇（資料圖片）

商經局局長丘應樺（黃浩謙攝）

官場經歷大地震後，瞬間看似一切復常，但建制派之間仍就今次的換馬行動竊竊私語，且同意全國港澳研究會顧問劉兆佳的分析，認為本屆政府任期仍有約兩年半，再換局長、甚至司長都不出奇，雖然今次換人令不少人感到很突然，但亦可見現時官員確實要「做到嘢、交到功課」，否則就會被換走，料可對其他人有警惕作用。而今次換局長的兩個決策局，職權涉及八大中心的其中三個，即中外文化藝術交流中心、國際航運中心和國際航空樞紐，加上啟德體育園啟用也由兩局主力負責，在此刻換人無可厚非。

若未能開源節流 睇數「後衞」也可被撤換

若然換人行動可能未結束，下一波誰是大熱呢？他直言，如經濟無起色，財金官員被換走亦不出奇，形容今次只是換走文體旅局、運物局兩名「前鋒」，但如果財金官員亦未能「睇住盤數」做好開源節流工作、提振經濟，這些「後衛」也可能面臨被撤換。他更表明不擔心不能覓得人才「頂上」。

雖然由始至終沒有指明道姓，但點名「睇住盤數」、搞經濟，目標人物呼之欲出。且與民情也相當契合，「雙雄」下馬相關新聞報道合計獲得數以十萬計的點擊率，網上的評論影片同樣受歡迎，市民也積極留言互動，不少人表明若經濟無起色，應向相關官員「開刀」，市民對今次換局長及後續的關注熱度，屬過去幾年裡所罕見。

行政長官李家超在宣布炒「雙雄」當日，有傳媒直接問換人的原因是甚麼？是因為個人原因，還是傳聞中表現不好？特首有否檢視所有官員的表現，特別是現時財赤，會否對財金官員有些指示，要他們做好一點？

李家超（中）上周率領「雙雄」繼任人，運輸及物流局局長陳美寶（左）和文化體育及旅遊局長羅淑佩（右）見記者。（廖雁雄攝）

值得留意的是李家超的回應只是大談對新團隊很有信心，相信他們能符合他的要求，相信大家會團結一致，優勢互補，發揮團隊精神。他又指，每個政策局以及局長所面對的問題都不一樣，政府存在就是去解決問題，所以不同政策局面對不同問題，努力解決，有些已經解決，有些仍在解決中。團隊會努力，亦會細心聽取市民的意見，本着創造最大社會價值、「沒有最好，只有更好」的精神，以結果為目標，去做更多成績。

李家超當時迴避了對財金官員表現的表態。昨天他向國家主席習近平述職後，再被記者問到其班子日後會否再有變動時，他的回應依然主要重覆之前的說話，但強調對現在的班子滿意。有建制派認為，李家超的最新說法與「名單」不存在矛盾，更以今年中、李家超上任兩周年時的類同表態為例，結局卻是上周發生「雙雄」下馬。所以，未來還看主事官員能否拿出有效推動本港經濟的措施，明年二月公布的下年度財政預算案勢成重要考驗。建制派人士更指，早前珠海發生無差別駕車撞人事件後，市長和副市長也要辭職，官員下台根本並不罕見，政治一天也嫌長，事態正不斷演變。