特首述職｜李家超今早拜會人力資源和社會保障部　陳國基陪同出席

正在北京進行最後一天述職行程的特首李家超，今日（14日）早上偕同昨晚深夜抵京的到政務司司長陳國基，一同拜會人力資源和社會保障部，並與部長王曉萍會面。李家超一行抵達人社部時，王曉萍在面外迎接。李家超將於今日下午啟程返港。



李家超昨日向國家主席習近平述職後，晚上見記者時說，《施政報告》提出成立「教育、科技和人才委員會」，希望可以一體化融合發展，而人力資源社會保障部在有關方面具豐富經驗，因此擔任「教育、科技和人才委員會」主席的陳國基亦參與會面。



李家超（左）和國家人力資源和社會保障部部長王曉萍（右）合照。（政府新聞處）

李家超昨晚見傳媒時表示，今日會與人力資源和社會保障部的領導見面，指《施政報告》中成立教育、科技和人才委員會，而委員由政務司司長陳國基出任主席。李表示，人力資源和社會保障部在這方面是有經驗，香港不單是培育人才，還要教育、科技和人才共同融合去發展人才庫。他表示，當他和陳國基討論會拜訪人力資源和社會保障部的領導時，陳很積極，故會一起到人力資源和社會保障部作交流。

國家人力資源和社會保障部部長王曉萍（左）今年五月來港時，曾與李家超見面（政府新聞處）

陳國基（左）2023年訪京時，也曾拜會王曉萍（政府新聞處）

陳國基昨日在本港主持教育、科技和人才委員會首次會議，晚抵京後在社交平台發文，指委員會會從頂層統籌決策局推進教育、科技、人才，一體化融合發展的工作，加快建設創新人才力量，為推動香港構建國際人才集聚高地作出努力。