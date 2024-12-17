行會‧直播｜李家超指習近平講話指明方向　政府與社會要奮發改革

行政長官李家超今日（17日）在行政會議開會前見記者，他再分享習近平主席講話的體會可分四大部分，包括充分肯定他的工作擔當作為，特區政府要團結帶領社會各界。他指習主席指明香港發展方向，國家是最大後盾，政府與社會也要奮發改革。



李家超指，上周五向國家主席習近平述職。主席講話分四大部分，第一充分肯定特區工作，第二重申中央全面準確貫徹一國兩制方針，第三是香港良好態勢，第四是特區要帶領各界，對接國家戰略，塑造新動能新優勢，推動由治及興。



他表示習近平指明方向，國家是香港最大後盾及機遇，亦指出特區及各界都要奮發改革，要發揮新動能新優勢，特區有帶領作用。



行政長官李家超出席行政會議前見記者。（夏家朗攝）

他指《施政報告》提出多項措施，發展八大中心尤其創科中心，打造國際高端人才集聚高地，深化經貿網絡；建立國際黃金交易市場、大宗交易生態圈。社會普遍支持施政報告，相信習主席指明方向下，社會各界帶領下，共同創新創造推動由治及興，為香港繁榮穩定做出貢獻。過去兩年半不同領域都有成果，包括金融排名上升，人才排名上升，都反映國際社會對港有信心，施政方向正確。

他表示特區一直搶人才搶企業，投資推廣處積極進取，高興見到措施不斷有好成績，尤其在新數據上。根據年度調查，2024年母公司在海外或者內地的駐港公司有9960間，較去年上升10%，設地區總部超過5%，設地區辦事處增加4%，駐港公司聘用50萬人。他指，意大利來港設公司升17%、英國升12%、美國升9%，中東、東盟分別升22%、13%。

他又稱，初創企業歷史新高，有4700間，按年增加10%，有1.8萬僱員，反映特區政策提供理想環境。

首11個月，投資推廣處協助下，內地在港開設企業500多家，較去年全年增加4成，駐港企業都是實在投資，創造職位帶動其他商業活動。政府會繼續對接國家戰略，鞏固傳統歐美市場。

李家超（右）今日向習近平（左）述職（李家超Fb）

習近平上周五在中南海接見述職的行政長官李家超時指，李家超一年來帶領特區政府擔當作為，務實進取，歷史性完成《基本法》23條立法，集中精力拼經濟、謀發展，推動解決住房、醫療等民生難題，加強對外交流合作，不斷提升國際影響力，進一步鞏固了香港穩定發展的良好態勢，中央對他（李家超）及特區的工作是充分肯定的。

習近平表示，三中全會對進一步全面深化改革推進中國式現代化作出系統部署，強調要發揮「一國兩制」制度優勢，香港發展面臨新的歷史機遇，中央會繼續全面準確、堅定不移、貫徹「一國兩制」方針，全力支持你（李家超）及特區政府團結帶領社會各界銳意改革、奮發有為、積極對接國家戰略，塑造經濟發展新動能、新優勢，在創新、創造中推動香港由治及興，為香港繁榮穩定作出更大貢獻。

李家超（13日）晚上在北京交代向習近平述職詳情（政府新聞處）

李家超之後見傳媒指，已向習近平匯報香港經濟金融及財政狀況，當中有匯報香港面臨財赤情況，並指希望經三至五年處理好財赤，力爭收支平衡。他稱，向習近平匯報包括五個重點，除了經濟金融及財政狀況，亦包括香港會堅決維護國家安全，履行憲制責任，當中提到今年3月完成《基本法》第23條立法，為香港建設維護國家安全的法例屏障。李家超強調，港府不會「好了傷疤忘了痛」，會繼續維護國家主權安全。