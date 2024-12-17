前海破格搶人才　黃梓謙獲聘首席港澳聯絡專家　首成特聘高端人才

依託香港優勢發展現代服務業的「前海合作區」，過去兩年先後迎來《前海方案》和《前海總規》兩份重磅中央規劃文件。昨日（12月16日），前海管理局宣布突破人才建設創新，首次聘請兩名港籍人士作為「特聘專家」，參與前海區域治理：包括由全國港澳研究會理事黃梓謙出任「首席港澳聯絡專家」，以及由匯豐銀行大中華區前首席經濟學家屈宏斌出任「首席經貿專家」。



2021年，《前海方案》提出「創新合作區治理模式」，即會「研究在前海合作區工作、居留的港澳和外籍人士參與前海區域治理途徑，探索允許符合條件的港澳和外籍人士擔任前海合作區內法定機構職務」。三年過去，前海迎來區域治理的體制機制創新。（中新社）

前海合作區自2010年經國務院批覆後，至2011年通過《深圳經濟特區前海深港現代服務業合作區條例》成立，目標是利用香港優勢，合作發展金融等現代服務業。不過，以往不時傳出中央不滿前海發展緩慢，尤其是香港方面對區域協作抱持「懶理心態」和「區隔思維」，未能積極參與前海建設。2021年9月，中共中央出台《全面深化港深港現代服務業合作區改革開放方案》（《前海方案》），當中不但把前海合作區總面積由14.92平方公里擴展至120.56平方公里，而且提出「創新合作區治理模式」，即會「研究在前海合作區工作、居留的港澳和外籍人士參與前海區域治理途徑，探索允許符合條件的港澳和外籍人士擔任前海合作區內法定機構職務」。三年過去，前海迎來區域治理的體制機制創新。

12月17日，前海管理局舉行聘任儀式，正式聘請屈宏斌出任首席經貿專家、黃梓謙出任首席港澳聯絡專家。前海合作區黨工委副書記梁珂表示，兩人是前海管理局成立以來聘任的首批特聘專家，而是次特聘則是當局探索法定機構人才隊伍建設創新的重要突破，將會推動更多符合條件的港澳和外籍人士擔任前海法定機構職務。他續指，兩人具有良好的專業能力和國際視野，相信他們能為前海發展和深港合作注入新的活力、帶來新的思路。

前海管理局成立多年來，儘管《合作區條例》第八條列明「前海管理局的高級管理人員可以從香港或者國外專業人士中選聘」，但以往只有洪為民這一位港籍人士出任「香港事務首席聯絡官」，負責安排考察、介紹政策等等並不屬於管理層級的工作。洪為民也曾向傳媒透露，他並非前海官員，而是一間前海駐香港公司的兼職董事長，領取董事袍金。有關機制曾被詬病，直到2021年《前海方案》的公布，要求「推進以法定機構承載部分政府區域治理職能的體制機制創新，優化法定機構法人治理結構、職能設置和管理模式」，由港港澳和外籍人士參與前海治理的模式終於出現重大變化。例如，前海管理局是直屬深圳市政府的派出機構，而這些特聘專家將被納入公務員編制，但享受與香港對標的薪酬待遇。

黃梓謙獲前海管理局特聘為「首席港澳聯絡專家」，職能與洪為民曾任的「香港事務首席聯絡官」大有不同。（資料圖片）

由黃梓謙出任的「首席港澳聯絡專家」，職能也與洪為民曾任的「香港事務首席聯絡官」大有不同，主要有四大任務：第一，推動建立健全前海與港澳合作對接機制、溝通聯絡港澳政府部門和機構、促進前海與港澳各個領域交流合作；第二，開展前海與港澳規則銜接、機制對接研究，提出推進重點領域與港澳合作的路徑、方案和對策；第三，謀劃深港合作重大活動、項目、政策、載體；第四，宣傳推介前海，組織招商引資，推動港人港企進駐前海發展。相較「香港事務首席聯絡官」而言，「首席港澳聯絡專家」多了實權。

香港政壇對黃梓謙並不陌生。他早年取得英國牛津大學國際關係研究碩士學位，自2019年退出湯家驊創辦的智庫「民主思路」，及後成為國務院港澳辦主管的「全國港澳研究會」理事，目前則是清華大學社會學在讀博士生。過去十年，黃梓謙曾經三度出選立法會，包括2016年立法會換屆選舉港島區直選、2021年立法會換屆選舉選舉委員會界別、2022年立法會選舉委員會界別補選，但都鎩羽而歸。兩年來，黃梓謙低調出任兒童事務委員會委員 、平等機會委員會委員等公職，並獲選為廣州市政協委員、北京市青聯委員。

對於是次獲聘，黃梓謙接受《香港01》記者查詢時表示非常榮幸，也非常感謝深圳市前海管理局的信任。他指出，這是前海管理局首次面向全球公開選聘高端特聘人才，也是為了貫徹落實《前海方案》、《前海總規》允許符合條件的港澳和外籍人士擔任前海合作區內法定機構職務進行探索，「對此感受到責任重大，使命光榮，一定會無私奉獻，以實際行動促進前海與港澳各領域交流合作，為香港經濟社會發展開拓新動能，提升粵港澳大灣區合作水平，構建對外開放新格局。」