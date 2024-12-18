直播‧澳門回歸25年｜國家主席習近平抵達澳門視察3天

本周五（20日）是澳門回歸廿五周年紀念，也是第六屆政府宣誓就職的大日子，國家主席習近平今日（18日）下午抵達澳門，視察三天，並出席澳門的慶祝活動。《香港01》直播習近平抵埗的情況。



習近平2019年抵澳門後發表講話（澳門新聞局圖片）

今次是習近平事隔五年後，再次到澳門出席慶回歸活動。他2019年偕同夫人彭麗媛悉坐專機於下午約四時抵達澳門，並在機場發表簡短談話，表示很高興再次來到美麗的澳門，且對澳門不陌生，於2000年至今多次訪澳，最近一次是澳門回歸祖國15周年來澳出席慶祝活動，現在澳門回歸20周年再次來到澳門，感到非常高興。

習近平（左）2019年偕夫人彭麗媛會到澳門，出席澳門回歸廿五周年活動（澳門新聞局）

他續指，澳門回歸祖國20年取得的成就和進步令人自豪，祖國人民和中央政府也都感自豪。澳門特區政府認真貫徹「一國兩制」的方針，所取得的經驗、其具有的特色都值得總結。澳門未來發展的美好藍圖需要共同去描繪，未來訪澳幾天願意與澳門各界人士就共同關的問題多作交流。

習近平在2019年在澳門發表重要講話，提出四點希望（澳門新聞局）

而習近平在出席澳門回歸祖國20周年慶祝大會暨澳門特區第5屆政府就職典禮上發表重要講話，總結澳門「一國兩制」成功實踐的四點重要經驗。習近平指出，澳門回歸20年來取得的成就舉世矚目。澳門地方雖小，但在「一國兩制」實踐中作用獨特。總結澳門「一國兩制」成功實踐，可以獲得以下四點重要經驗：

第一，始終堅定「一國兩制」制度自信；

第二，始終準確把握「一國兩制」正確方向；

第三，始終強化「一國兩制」使命擔當；

第四，始終築牢「一國兩制」社會政治基礎。

2019年慶祝澳門回歸祖國20周年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮（澳門新聞局）

習近平五年前對澳門提出四點希望

習近平並就推動澳門特區各項建設事業躍上新台階提出四點希望：

一是堅持與時俱進，進一步提升特別行政區治理水平。要適應現代化社會治理發展變化及其新要求，推進公共行政等制度改革，提高政府管治效能。要把依法辦事作為特區治理的基本準則，不斷健全完善依法治澳的制度體系。要善用科技，加快建設智慧城市，不斷促進政府決策科學化、社會治理精準化、公共服務高效化。

二是堅持開拓創新，進一步推動經濟持續健康發展。要圍繞“一中心、一平台、一基地”的目標定位，堅持規劃先行，注意統籌協調。要結合澳門實際情況，選準經濟適度多元發展的主攻方向和相關重大項目，從政策、人力、財力等方面聚力攻堅。要積極對接國家戰略，把握共建“一帶一路”和粵港澳大灣區建設的機遇，更好發揮自身所長、增強競爭優勢。當前，特別要做好珠澳合作開發橫琴，為澳門長遠發展開闢廣闊空間、注入新動力。

三是堅持以人為本，進一步保障和改善民生。要結合發展需要和市民需求，加強交通、能源、環保、信息、城市安全等公共基礎設施建設，改善市民生活環境，提升市民生活品質。積極回應市民關切，着力解決住房、醫療、養老等方面的突出問題，更加關注對弱勢社群的幫助和扶持。要不斷提高教育水平，打造高標準教育體系，為青少年成長成才創造更好條件。

四是堅持包容共濟，進一步促進社會和諧穩定。要堅持和弘揚愛國愛澳核心價值，廣泛凝聚共建澳門的社會共識。加強社團建設，保持澳門社會講團結、重協商的傳統，妥善處理社會矛盾，共同維護社會祥和。發揮澳門中西文化薈萃的優勢，助力國際人文交流。