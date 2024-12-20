習近平向澳門提四希望　促進與葡語國家互利合作　擴大國際朋友圈

今日（20日）是澳門回歸祖國廿五周年紀念日，也是第六任政府宣誓就職的日子。中共中央總書記、國家主席習近平出席典禮，並為就任特首的岑浩輝及主要官員宣誓儀式監誓。《香港01》會全程直播典禮情況。

國家主席習近平致辭時代表中央政府和全國各族人民向全體澳門居民致以問候，向新就任特首的岑浩輝和問責團隊等表示熱烈祝賀。習近平指，澳門是南海之濱的璀璨明珠、祖國的一方寶地。習近平並提出四點希望，包括著力推動經濟適度多元發展，亦要求著力打造更高水平對外開放平台，立足「一中心、一平台、一基地」定位，在國家對外開放中更好發揮作用的機制，不斷提升國際競爭力，要進一步加大雙向開放力度，促進與葡語國家全方位互利合作，擴大國際朋友圈。

第六任澳門行政長官岑浩輝在國家主席習近平監誓下宣誓，岑在誓詞指必將擁護並負責執行中華人民共和國及其澳門特別行政區《基本法》，必將遵守法律，廉潔奉公，效忠中華人民共和國，致力於維護澳門穩定與發展，對中央人民政府和澳門特別行政區負責。



國家主席習近平（右）12月10日為澳門第六屆政府就職監誓 岑浩輝（左）就任特首。（《香港01》直播截圖）

習近平將為岑浩輝監誓（澳廣視影片截圖）

【10：35】習近平說，澳門回歸以來取得的成就，向世界證明一國兩制有強大生命力、顯著制度優勢，是保持港澳長期穩定繁榮的好制度，是服務強國建設的好制度，是實現不同社會制度和平共處、合作共贏的好制度，必須長期堅持其蘊含的和平、包容、開放、共享的價值理念，是中國也是世界的，值得共同守護。

習近平說，港澳回歸以來的經驗告訴我們，繼續推進一國兩制實踐要把握好四條：一是要堅守一國之本，善用兩制之力，始終堅持國家主權、安全、發展利益高於一切，落實中央全面管治權任何時候不能動搖；堅持兩制差異，鑒定不易貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳的高度方針，確保不走樣不變形，不動搖。

二要維護高水平安全，維護高質量發展。安全是發展的前提，發展是安全的保障，維護安全、推動發展都要堅定不移。要珍惜來之不易的安全祥和局面，集中精力拼經濟、謀發展、搞建設，塑造新動力、新優勢。

三要發揮獨特優勢，強化內聯外通，以更加開放包容的姿態，提升全球影響力，讓港澳國際大都市的品牌更加靚麗，深度對接國家發展戰略，加快融入國家發展大局，在構建新發展格局中更好扮演橋樑角色。

四要弘揚核心價值，促進包容和諧，傳承愛國愛港、愛國愛澳核心價值，凝聚一切積極力量，劃出海內外支持一國兩制事業的最大同心圓。

習近平指，當前是全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期，一國兩制也進入新階段，實現港澳更好發展，是新時代一國兩制實踐的重要使命。他指，新一屆澳門政府要團結帶領各界搶抓機遇，銳意改革，擔當作為，更好發揮一國兩制制度優勢。

【10：20】國家主席習近平致辭時代表中央政府和全國各族人民向全體澳門居民致以問候，向新就任特首的岑浩輝和問責團隊等表示熱烈祝賀。習近平指，澳門是南海之濱的璀璨明珠、祖國的一方寶地。習近平稱，澳門回歸25年，在中央政府和內地支持下，實施「一國兩制」取得重大成績。

【10：12】岑浩輝發表就職演說時表示，他深感責任重大、使命光榮，代表第六屆政府向習近平伉儷表示敬意與感謝，向中央代表團領導表示歡迎與謝意，習近平高度關心澳門，廣大市民銘記於心。

他稱，澳門25年來在中央支持下，在三位行政長官帶領下，開拓進取奮戰，創造了發展奇跡。今天的澳門穩定和諧，經濟繁榮，市民安居樂業，多元文化交相輝映，展現了一國兩制的強大生命力。偉大祖國是澳門的堅強後盾，將帶領政府守正創新，貫徹一國兩制方針，維護澳門秩序，維護國家安全、主權，發展利益，落實愛國者治澳原則，健全澳門維護國安的制度和執行機制，奮發圖強，深化改革，著力提升管治水平，堅持以市民為中心，深化公共行政改革，致力建設法治政府，現代服務型政府，著力推進經濟適度多元發展，圍繞1+4多元產業發展方向，把有為政府、市場結合起來；大力支持傳統產業轉型升級、中小企業發展；化解經濟發展不平衡不協調問題；保障和改善民生；支持青年發展，推動社會民生事業進步；著力發揮澳門獨特優勢，更好融入國家發展大局，主動聯通世界，深度參與大灣區建設，先做好橫琴建設；完善教育科技人才體制機制；提升基層治理能力和水平。

會和施政團隊牢記習近平講話，團結 各方力量，務實有為，建設法治、活力、幸福澳門，在中央支持下，有祖國做後盾，市民奮鬥，有信心推動澳門實現新成就，為全面推進中華民族偉大復興做出更大貢獻。

【10：07】行政會委員宣誓，岑浩輝監誓。

【10：04】澳門第六屆政府主要官員宣誓，習近平及岑浩輝監誓。

【10：02】岑浩輝宣誓就任澳門第六任行政長官，習近平監誓。

習近平給予澳門過去五年的發展高度評價（李振邦攝）

習近平昨晚（19日）出席澳門政府的歡迎晚宴時，發表重要講話並對澳門提出三點期：

一：登高望遠，要著眼中華民族偉大復興戰略全局和世界百年變局，緊跟時代潮流，進一步找準自身定位，科學謀劃澳門未來發展，更加積極主動對接粵港澳大灣區建設等國家發展戰略，在國際舞台上展現更大作為。

二：海納百川，要在愛國愛澳旗幟下更加開放包容，團結聚力，廣納天下英才共建美好澳門，只要擁護「一國兩制」方針，熱愛澳門這個家園，都是喝了阿婆泉水的澳門人、建設澳門的積極力量。

三：銳意進取，「廣州諸舶口，最是澳門雄」，澳門人向來具有拼搏精神，富不可自滿，安不可忘危，要展示更大魄力，勇於變革，敢於創新，更好發揮「一國兩制」制度優勢，開創澳門發展新局面。