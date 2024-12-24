任建峰稱從沒申請護照 鄧炳強：呢刻想申請你係申請唔到㗎喎
撰文：馮子健
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23條立法生效後，多7人列為「潛逃者」被撤銷特區護照、部分被吊銷執業資格，包括許智峯、郭榮鏗、袁弓夷、郭鳳儀、邵嵐、許穎婷及任建峰。
其中，任建峰在網上隨即表示從沒申請特區護照，亦沒有更新香港律師執業證書，不解撤銷或暫時吊銷的邏輯。保安局局長鄧炳強被問到是否反映打擊力度有限，他說即使這一刻涉事人沒有護照，以後想申請也申請不到，又指撤銷特區護照做法非常有效。
任建峰：從沒申請特區護照
保安局刊憲將任建峰等7人列為「潛逃者」，撤銷特區護照、部分人被吊銷執業資格後，任建峰隨即在Facebook表示自己從沒申請特區護照，回鄉證亦多年前過期，亦沒有更新香港律師執業證書。
不知怎樣撤銷或暫時吊銷根本從來不存在或已經不存在的東西？是什麼邏輯？
鄧炳強回應任建峰：兩回事嚟 你想申請護照係申請唔到
記者會上，鄧炳強回應任建峰的說法時表示，有否申請護照，以及是否可以申請護照是兩件事。
佢呢一刻可能冇護照，任何人如果想申請護照你係申請唔到㗎喎。第二樣有關於資格，可能呢一刻因為行政措施冇交錢、冇登記，但你想登記係登記唔到，我哋已經取消咗你資格。
潛逃者不能申請護照 鄧炳強：淪外國棄卒後將無身份
鄧炳強又表示，撤銷護照的措施非常有效，形容部分人乞憐外國政權給予其身份，當沒有利用價值時就會成為棄卒，沒有任何身份，被取消護照則不能到處去。
當你無利用價值時就會變為棄卒，你將會無任何身份，我取消你護照你亦無任何身份，唔能夠周圍去。
「潛逃者」仍有外地律師資格 鄧炳強質疑司法公信力
鄧炳強又說，部分人因為香港有律師資格，所以在外國獲認受有律師資格，如果當香港律師資格被取消，而該人亦可以在外國有律師資格，質疑當地司法有否公信力，就應該由當地判斷。
宜家我哋取消咗佢相關資格，如果繼續喺當地有相關資格呢，你呢個司法制度仲有冇公信力呢？
至於如何處理相關人士的外國資金。鄧炳強表示要視乎個別情況，相關條例沒有域外效力，但部分在香港發生的事情，可能違反相關法例。
呢啲人士危害國家安全行為，2019年已令到社會分裂，害到好多無知青少年因為被佢哋誤導而入獄。我相信呢啲人如果夜晚能夠瞓得著，就絕對係無良知嘅人士。
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