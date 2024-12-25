鄭敬基等6人被通緝｜歐盟譴責港府做法 英國促停止針對海外人士
撰文：蕭通
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警方國安處周二（24日）公布新一輪通緝名單，涉及6名海外港人，包括藝人鄭敬基、理大前助理教授鍾劍華、前「學生動源」召集人鍾翰林、黃大仙區議會前議員劉珈汶、新聞工作者何良懋及張晞晴。歐盟及英國同日發聲明，批評港府做法。
歐盟外交事務發言人Anouar El Anouni發聲明稱，歐盟譴責新一輪逮捕令，指香港《國家安全法》的域外適用範圍，增加歐盟的憂慮，並損害香港作為國際商業中心的吸引力。
英國外相林德偉（David Lammy，又譯戴維拉米）則呼籲，香港當局應「停止針對身在英國和其他地方、正捍衛自由和民主的個人」。他在聲明中強調，英國不會容忍外國政府試圖脅迫、恐嚇、騷擾或傷害身在海外的異見者，特別是在英國，「本屆政府堅定支持所有移居英國的香港社區成員」。
香港警方國安處指，該6人分別涉煽動分裂國家罪、顛覆國家政權罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪；各懸紅100萬元。國安處指各人涉嫌出賣國家，罔顧港人利益。
駐港國安公署發表聲明，堅決支持香港警方依法對已潛逃海外、反中亂港分子，採取執法行動切實維護法律尊嚴、捍衞國家安全。
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