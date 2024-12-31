新任海關關長陳子達：將加強打擊私煙集團、做大案打大鱷

新任海關關長陳子達今日（31日）下午表示，未來有五個工作方向包括提升執法效能致力打擊走私，同時又指政府最快明年首季立法打擊太空油，並已委聘顧問就香煙標籤制進行研究，以加強打擊私煙集團「做大案打大鱷」，也會在口岸加強打擊市民或旅客㩦帶超額免稅煙入境。



今日是2024年的最後一日，料維港煙花將吸引大批遊客觀看，被問及相關口岸安排、海關人手等，陳子達表示吸取去年經驗，羅湖口岸延長開放至凌晨兩點點，深圳灣口岸通宵服務，有信心今年除夕夜跨境客運得到圓滿解決。人手方面，他說今晚會調派加強服務，減少前線人員休假，相信足夠應付。



至於皇馬簽名會的投訴和調查進展，陳子達表示收到25項投訴，因為案件仍在調查當中，不方便透露太多詳情。被問如何應對軟對抗問題，陳子達表示，應對軟對抗主要是透過內部培訓，因軟對抗並無明確界限，處理物品時要求同事有高度敏感度，會加強前線同事的敏感度，也明白並不容易。



新任海關關長陳子達表明會致力打擊走私煙集團（夏家朗攝）

新任關長陳子達下午見記者交代未來工作方向，指有五個主要工作，而第一項也是首要的工作是繼續提升執法效能。

五大工作方向：加強打擊太空油與私煙

他續說，會致力打擊走私違法活動，會帶領海關團隊，在維護國家安全、維護國土、經濟安全方面擔起重要使命，穩受國家南大門。他指，太空油毒品明年第一季立法列危險藥物，目前太空油的成份依托咪酯是第一類毒藥，立法後將列入危險藥物條例，屆時罰則會大幅提升，最高罰款500萬元和終身監禁。他指，今年一月以來，已經偵破17宗案件，當局會海陸空全方位大力堵截太空油。現在亦有儀器可以當場初步判斷物品是否含有太空油，過去的週末也有兩個遊客攜帶太空油被捕。

新任海關關長陳子達會見傳媒（夏家朗攝）

打擊私煙方面，當局正積極就完稅煙標籤制度作研究，有望杜絕白牌煙，同時會加強堵截口岸旅客或市民帶超額免稅煙入境。今年至今揭發1.9萬宗個案，較2023年同期高一倍。他強調，會聚焦打擊私煙走私集團：「做大案打大鱷」，杜絕私煙流入香港。

香港拼經濟 優化通關程序

第二，注重通關便利，香港正值拼經濟謀發展時刻，優化通關程序、拓展跨境應用，會配合內地單一窗口連接。在管得住的情況下，要推動物流鏈擔任關鍵角色。

第三，繼續強化海關在國際海關事務領導角色，今年7月開始海關在亞太區國際海關副主席一職，要通過活動推動世界海關組織的政策發展，發揮更強的領導角色及話語權。長遠有利加強執法成效及貿易關卡。

陳子達強調會做好人才培訓（夏家朗攝）

陳子達成為新任海關關長（何夏怡攝）

第四，做好海關內部團隊建設工作，宣誓後隨即與七個海關組織見面，會繼續保持聯繫，了解前線人員的困難及挑戰，指海關以人為本，以往都是靠承擔、幹勁、專業能力的團隊，期望同事再創高峰。

第五，人才傳承，回歸後第三位內部晉升關長，會積極培育由國家觀念世界視野的領袖，提供機會做好專業傳承安排，延續內部晉升的傳統。

李家超（右）監誓下，新任關長陳子達（左）宣誓就任（政府新聞處）

新任海關關長陳子達（左）屬特區主要官員（政府新聞處）

被問交接工作進展如何、工會留意海關人手不足安排等問題，陳子達表示，工作是無縫交接，領導團隊是共同工作，一直都有參與討論及決策。人手方面，他表示面對前線人流、貨流不斷增加，都是採取風險管理方法，坊間都很多新科技方法，應對增加的工作量會嘗試簡化工作流程應用新科技應對，人手會盡可能按照實際情況調配，暫時仍有空缺，積極進行招聘，人手勉勉強強應付到工作量。

另外，他指海關的工作少不免有賴與媒體的聯繫，感謝媒體關注海關事務及成效，最新資訊得以報道，會利用社交媒體發放信息，加強與其他地區聯繫。

承諾恪盡職守、敢於擔當

他十分珍惜本次光榮使命，感謝中央任命、特首的信任及提名。他形容任重道遠，承諾會恪盡職守，不負重托。他對團隊充滿信心，強調會帶領團隊履職盡責上下同心敢於擔當，以實際成效回應社會要求。他又感謝前任關長何珮珊和鄧爾海的栽培。

國務院今日（31日）決定，依照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的有關規定，根據香港特別行政區行政長官李家超的提名和建議，任命海關副關長(管理及策略發展)陳子達，接替今日展開退休前休假的何珮珊，為新一任海關關長。陳子達今早在特首李家超監誓下，宣誓就任海關關長一職。根據《基本法》，海關關長屬特區政府主要官員，由行政長官提名報請中央任命。

陳子達今日接任海關關長一職（政府新聞處）

新任海關關長陳子達1994年8月加入香港海關任職海關督察，2015年晉升海關監督，於2017年晉升海關高級監督，2020年晉升海關助理關長，並於2022年晉升海關副關長。

何珮珊卸任海關關長，今日開始退休前休假（政府新聞處）

今日展開退休前休假的何珮珊於1991年2月加入香港海關任職海關督察。她於2010年晉升海關監督，於2013年晉升海關高級監督，於2017年晉升海關助理關長，並於2019年晉升海關副關長。她於2021年10月出任海關關長，成為首位女性出掌香港海關。