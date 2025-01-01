連續兩晚見到Ian　羅淑佩再現身叱咤現場撐偶像拎獎｜政壇諸事町

除夕新年香港有一系列盛事，剛上任的文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦事事親力支持，作為知名「Hellosss」的她昨晚出席完旅遊發展局除夕煙花倒數活動，與偶像、Mirror成員陳卓賢（Ian）見面並「同框合照」後，今日繼續工作、追星兩不誤，先出席完香港舞獅節活動，晚上再被發現出席「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」捧Ian場，開場前與知名節目主持人陳志雲頭貼頭、攬膊頭合照。不知是否連續兩晚都見到偶像Ian，羅淑佩合照時明顯心情愉悅，笑到「四萬咁口」。



羅淑佩再被發現出席「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」捧Ian場，開場前與知名節目主持人陳志雲頭貼頭、攬膊頭合照。（讀者提供圖片)

羅淑佩昨晚（12月31日）與特首李家超伉儷出席旅遊發展局除夕煙花倒數活動，更與當晚擔任表演嘉賓的偶像陳卓賢（Ian）合照，實行「開個好年」。

與Ian「分開」不夠24小時，羅淑佩今日（1日）下午先出席完香港龍獅節，晚上又被發現現身「2024叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」現場。連續兩日見到Ian之餘，更是連續第二年身體力行到叱咤頒獎禮支持偶像Ian。

文化、體育及旅遊局局長羅淑佩今（1日）出席2025香港龍獅節暨第七屆世界龍獅日潮汕非遺文化嘉年華揭幕儀式。（盧翊銘攝）

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一身紫色大衣的羅淑佩（左四）與陳卓賢（Ian）（右二）在新年倒數活動上相逢（羅淑佩Fb）

頒獎典禮開始前，羅與節目主持人陳志雲在台前頭貼頭、攬膊頭合照。未知是否連續兩日見到偶像，雖然近兩日羅淑佩因局長職責不斷出席活動，行程密密麻麻，但在照片中明顯見到其笑意滿滿，十分開心。