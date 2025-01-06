中大學生報道關愛隊「打卡」　岑蘊華：有理有據、同學有壓力

早前中文大學學生媒體《大學線》有關關愛隊專題報道，披露關愛隊懷疑非成員穿制服「打卡」充場面，且民政處拒絕公開關愛隊工作報告，關愛隊隊長、民政專員等拒絕訪問。今日（6日），中文大學新聞與傳播學院兼任講師、資深傳媒人岑蘊華表示，同學是有理有據地報道，亦有所收穫，如明白新聞可以有所為。不過他透露，同學亦因評論經受一些壓力，他認為是社會氣氛問題，「作為新聞教學者，好希望佢哋知道，呢啲係傳媒應該做嘅嘢」。



中文大學新聞與傳播學院兼任講師、資深傳媒人岑蘊華（鄭子峰攝）

岑蘊華指同學報導有理有據

《大學線》有關關愛隊專題報道引發關注，報道中形容關愛隊「事不『關』己」。岑蘊華今日在電台節目表示，首先要恭喜參與報道的同學，「佢哋感受到努力有迴響，新聞都可以做少少嘢」。岑蘊華說，對同學操作選題中的進步印象深刻，因為他們最初申請訪問南區和荃灣關愛隊、荃灣民政專員區家盛等，接連被拒絕後參加公開活動，一步步了解，最終有理有據地完成報道。

1月3日，《大學線》以「事不『關』己」為題，發布時長12分鐘的關愛隊專題視頻報道，稱向民政處索取關愛隊工作報告被拒，邀請關愛隊及民政專員接受訪問亦被拒絕。記者亦參加關愛隊活動「放蛇」，發現有人自稱並非關愛隊成員，卻穿上關愛隊背心，並協助組織活動，有參加者稱「唔夠人手著，搵一啲演員」。

1月5日早上，梁宏正到大埔運頭塘邨與關愛隊採訪長者。（民政事務總署Facebook）

報道刊出後同學感壓力 岑蘊華：社會氣氛問題

被問到關愛隊選題會否敏感，岑指不覺得特別敏感，因為關愛隊實行已有兩年，而《大學線》的報道並非是要揭底，同學是想了解關愛隊工作和區議員工作的區別，在做傳媒的基本工作。

不過，他又透露報道刊出後，同學有一些壓力，因為見到有評論質疑該話題能否討論。岑蘊華認為是整個氣氛的問題，「作為新聞教學者，好希望佢哋知道，呢啲係傳媒應該做嘅嘢」。

署理民政及青年事務局局長梁宏正昨日再次回應關愛隊的工作，強調關愛隊毎隊小隊成員約有8至12人，日常服務時須動員招募不同義工參與，並以工作證或制服識別。關愛隊一直凝聚社區資源和力量，以支援政府地區工作和加強地區網絡。當局衷心感謝過去一年多以來隊員無私服務。關愛隊會繼續善用地區網絡，按各小區獨特嘅區情區需，推展各項社區關愛服務，協助支援不同界別市民。民青局與民政總署亦會不時檢討關愛隊成效，希望能做到只要市民有需要，關愛隊就會出動，秉承「民政幫到你」宗旨。