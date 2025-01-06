黃凱寧任助理新聞統籌專員　曾任記者再轉職警隊、月薪至少逾十萬

特首辦原傳訊主任（一）黃凱寧已改為出任「助理新聞統籌專員」（AIC）。黃凱寧曾任職電子傳媒，後加入警隊，任職警隊期間也有為警隊拍片介紹服務。據了解，黃凱寧今次只是職稱轉變，特首辦並非開設任何新職位。黃凱寧是由警隊借調，其薪酬支出由特首辦承擔，目前的職級為署理總督察。警隊總督察的起薪點為十萬三千多元，頂薪點可達十二萬七千多元。



去年5月，同樣來自警隊，借調至特首辦的謝振中獲委任為屬首長級第四級的新聞統籌專員，是該職位懸空近7年後再有人上任。



黃凱寧出任助理新聞統籌專員（香港警察Facebook）

黃凱寧現時職級為署理總督察（香港警察Facebook）

根據去年委任新聞統籌專員的公報，新聞統籌專員負責就重大政策計劃出台事宜，制定新聞資訊、公共關係及媒體策略，並協調時間表；聯繫傳媒；與政府新聞處處長和各局新聞人員緊密聯繫，確保重大政策的新聞資訊和公共關係策略有效執行；關注公眾和傳媒的反應和網絡輿情；以及協助策劃和執行涉及傳媒採訪的行政長官公職活動。相信助理新聞統籌專員主要協助新聞統籌專員的工作。

政府電話簿顯示特首辦設有助理新聞統籌專員職位（政府電話簿截圖）

何安達年代由施金奨任副新聞統籌專員

《香港01》正就助理新聞統籌專員職位一事向特首辦查詢。根據政府1998年開設新聞統籌專員職位時提交立法會的文件，新聞統籌專員之一下，建議可開設副新聞總籌專員和助理新聞統籌專員職位。而在曾蔭權出特首年代，新聞統籌專員何安達之下設有副新聞統籌專員一職，由當時職級屬高級政務主任的施金獎出任。