財赤｜洪雯倡審視水費、醫療費、加學費　研改革稅制增加政府收入

千億財赤之下，財政司司長陳茂波早前在網誌表明，改善公共財政會以節流為主。選委界立法會議員洪雯今日（9日）再在報章撰文談財赤，她認為開源仍有空間探討，建議重新審視各項公共服務收費，包括水費、康樂體育設施、醫療等，5年內逐步調整收費至正常水平；她亦建議加大學非本地生學費，減少納稅人補貼。



至於長期開源途徑，洪雯建議推行稅制改革，例如提高稅率或增加新稅項；大力發展創科產業、新型工業等，擴大稅收來源；提升居民收入，扶持更多人成為中產，以增加納稅人數量，擴闊稅基。



選委界立法會議員洪雯（歐嘉樂攝）

倡審視水費、醫療、康體設施收費

洪雯指，現時的開源手段包括實施薪俸稅和個人入息課稅標準稅率兩級制、住宅物業累進差餉制度、上調商業登記費及恢復徵收酒店房租稅，但不適宜頻繁、廣泛採用，因不利於維持本港簡單稅制、低稅率的優勢，也可能導致資金流出。

她提出短期內開源的途徑，是重新審視各項公共服務收費，認為是相對簡單直接的增收方式，不會影響本港簡單稅制。洪雯建議政府，審視包括水費（1995年以來一直凍結）、康樂體育設施（2013年以來一直凍結）、醫療（2017年調整過部分收費）等各項收費水平。

多間大學均有彈性收生政策，爭取吸納個別科目成績優秀學生。（資料圖片）

倡增加大學非本地生學費

短期開源方面，洪雯建議以10年為期，逐步增加大學非本地生學費，減少納稅人補貼，最終以收回總成本為目標。不過，2024年《施政報告》提出建設「留學香港」品牌，未來非本地本科生的錄取比例將會翻倍，從20%增加到40%，加學費會否削弱「留學香港」品牌吸引力？洪雯在文中指並不悲觀。

一來優質的留學資源從來都不便宜，收取成本無可厚非；二來我們可同時提供助學金，給予經濟條件較弱的非本地生，並增加獎學金，從全球尤其是「一帶一路」國家吸引真正頂尖的學生來港，提升香港的國際教育樞紐含金量。 選委界立法會議員洪雯

長期開源要扶市民「上流」 提高稅率或增稅項

長期開源方面，洪雯首先提出要稅制改革，例如提高稅率或增加新稅項，但不建議引入消費稅，因可能進一步打擊本已疲弱的本地消費。

選委界立法會議員洪雯（資料圖片／歐嘉樂攝）

第二，擴闊經濟基礎、擴大稅收來源，即大力發展創科產業、新型工業、文化創意藝術體育等產業，使香港從單一財富推動型經濟，走向多元動力驅動的經濟結構，同時積極造地。

第三，增加納稅人數量，擴闊稅基。洪雯指，並非通過降低起始徵稅點或增加新稅項，令更多人被動地跌入稅網，而是扶持居民「上流」。