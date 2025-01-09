李家超：會繼續提升治理效能　更好結合有為政府與高效市場

國家主席習近平上月訪問澳門並演講，提到「三點期許」和「四點希望」。全國港澳研究會今天（9日）在北京舉行專題研討會學習習近平講話精神。在香港視像出席的行政長官李家超表示，習近平進一步擘畫港澳發展的藍圖，將帶領特區政府團隊繼續努力貫徹習近平講話精神，發揮獨特的國際化優勢及內聯外通的橋樑作用，維護社會祥和穩定，團結凝聚社會各界力量，把香港建設得更加美好。



1月9日，行政長官李家超在香港視像出席全國港澳研究會專題研討會。（李家超FB)

李家超表示，社會經常討論「兩制」的獨特優勢，但「兩制」的基礎是「一國」之本，香港要深刻認識「一國」本身的強大優勢，鞏固好、發揮好、利用好，並結合「兩制」優勢，正確推進「一國兩制」實踐。他又說「一國兩制」為推動全球治理提供了「中國智慧」和「中國方案」，是對人類政治文明的一大貢獻，具有重要的新內涵和新使命，我們必須共同守護。

李家超認為必須把握好推進「一國兩制」實踐行穩致遠的四條規律性認識，包括堅守「一國」之本、善用「兩制」之利；維護高水平安全、推動高質量發展；發揮獨特優勢、強化內聯外通；弘揚核心價值、促進包容和諧。

1月9日，行政長官李家超在香港視像出席全國港澳研究會專題研討會。（李家超FB)

他又說香港要繼續發揮「一國兩制」的制度優勢，打開發展新天地，集中精力拼經濟、謀發展、搞建設，不斷增強經濟發展新動能；繼續著力提升治理效能，把有為政府與高效市場更好結合起來，以更大擔當、更大魄力、更加決心，成為經濟社會發展的堅定引領者、推動者和實幹者。同時，要繼續發揮香港獨特的國際化優勢，更好發揮內聯外通的橋樑作用，並維護社會祥和穩定，團結凝聚社會各界力量，把香港建設得更加美好。

李家超說政府會參考橫琴粵澳深度合作區發展的實踐和經驗，積極推進前海、南沙、河套以及北部都會區建設，推動特色產業發展，加快推進粵港澳大灣區市場一體化，亦要為香港青年創造更多發展機會，培養他們當好「一國兩制」事業的建設者和接班人。他說將帶領特區政府團隊繼續努力貫徹習近平主席的重要講話精神，搶抓機遇，銳意改革，奮發擔當，推進「一國兩制」事業高質量發展，讓香港這顆「東方之珠」更加熠熠生輝，為國家強國建設和民族復興作出更大貢獻，在國際舞台上再創輝煌。