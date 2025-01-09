陳國基：政府治理與時俱進問題迫切　盼創新務實尋更好答案

全國港澳研究會今天（9日）在北京舉行專題研討會，學習國家主席習近平上月訪問澳門時發表的講話。其中，習近平指出要著力提升特別行政區治理效能，「深入推進公共行政改革，完善組織架構，革新管治理念，改進管治方式」。政務司司長陳國基認為香港政府治理如何與時俱進的問題重要、迫切，需要政府和社會各界一起，以創新和務實的行動尋求更新、更好的答案。



習近平在澳門回歸廿五周年慶祝大會上發表重要講話（新華社圖片）

習近平指出澳門回歸祖國以來取得的輝煌成就，向世人證明「一國兩制」具有顯著制度優勢和強大生命力，是保持香港、澳門長期繁榮穩定的好制度，是服務強國建設、民族復興偉業的好制度，是實現不同社會制度和平共處、合作共贏的好制度，必須長期堅持。陳國基在社交媒體引述習近平對「一國兩制」的論斷，表示和廣大港人有高度共識、切身感受，對於「必須長期堅持」的要求，他和廣大港人深感鼓舞，對未來信心更堅。

習近平亦提出，要著力提升特別行政區治理效能，要「深入推進公共行政改革，完善組織架構，革新管治理念，改進管治方式」。陳國基認為，這些要求對香港提升治理能力和效能很有指導意義。他指香港的公共治理長期以來有良好聲譽，但在新的國際環境和國家治理體系中，在新的、持續變化的社會經濟形勢下，政府治理上如何與時俱進、革故鼎新，就是一個重要而迫切的課題，需要政府和社會各界一起，以創新和務實的行動尋求更新、更好的答案。

政務司司長陳國基。（蘇煒然攝）

對於習近平提出要推動實現橫琴粵澳深度合作區與澳門經濟高度協同、規則深度銜接，陳國基認為該要求同樣適用於港深合作，尤其是在跨境政策協同對接，促進資源要素流動等方面，特區政府要更加有創新精神、有創新辦法，與深圳和廣東省的合作要更加緊密。

陳國基表示，特區政府會繼續與社會各界並肩前行，堅守「一國」之本，善用「兩制」之利，確保香港在深度對接國家發展戰略、融入國家發展大局、以及拓闊國際影響力中發揮更加重要的作用。