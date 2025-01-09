關愛隊｜01追問工作具體表現　民政總署透露這一天才公開資料！

中文大學學生媒體《大學線》報道關愛隊「打卡湊數」現象，索取工作報告被拒，引發社會對關愛隊服務的熱議。昨天（8日）民政總署表示會以適當形式，向市民提供關愛隊績效指標的資料。《香港01》今日（9日）追問署方資料公開時間，以及績效指標的具體表現。



署方回覆時未有提及各關愛隊達標情況的細節，稱正統整三大表現向市民提供，分別是各小隊工作是否符合關鍵績效指標、獲得所期望的成果、提供符合小區區情需要的服務等，不過要待兩年服務協議完成後才公布。換言之，最快今年第二季才公開荃灣和南區的具體工作表現。



中文大學學生媒體《大學線》作關愛隊專題報道，披露關愛隊懷疑非成員穿制服「打卡」充場面。（《大學線》報道「事不『關』己」截圖）

早前中文大學學生媒體《大學線》有關關愛隊專題報道，披露關愛隊懷疑非成員穿制服「打卡」充撐場面，且民政處拒絕公開關愛隊工作報告，關愛隊隊長、民政專員等拒絕學生訪問。

《香港01》今日（9日）向民政總署索取所有關愛隊的「年度工作及財務報告」，署方並未提供，但就重申會在統整有關資料後，以適當形式向市民提供關愛隊績效指標的資料。

《大學線》作關愛隊專題報道後，署理民政及青年事務局梁宏正到大埔運頭塘邨與關愛隊採訪長者。（民政事務總署Facebook）

正統整關愛隊三大表現 或最快今年第二季公布

被問及資料具體何時公開，會否包括各關愛隊關鍵績效指標的達成情況，例如超額達標、剛好達標或者未達標。署方回覆指，目前各個關愛隊都按指標工作，無不達標情況，惟未有提到達標細節。署方透露將會統整的關愛隊表現資料，包括審視各小隊工作是否符合關鍵績效指標、獲得所期望的成果、提供符合小區區情需要的服務等；待統整完畢以後，將總結第一期的推行情況，及就下一期作出安排。

卓永興斷阿基里斯腱後首次公開活動，參與荃灣區關愛隊誓師典禮。（卓永興Facebook）

2022年《施政報告》提出設立關愛隊，全港18區合共452支隊伍。2023年四月底至五月，荃灣區和南區先後成立關愛隊，其餘16區在2023年第三季全面成立。署方強調，關愛隊的關鍵績效指標是以兩年為基礎，故待兩年服務協議完成後，再統整和公布相關資料是合適的做法。換言之，最快今年第二季荃灣區和南區完結第一期合約後才公布具體工作表現。

南區關愛隊誓師典禮。(廖雁雄攝）

民政總署重申一系列關愛隊服務數字

署方形容關愛隊表現進度良好，羅列一系列早前公布的數字，包括至今探訪約34萬個長者戶和其他有需要住戶，並為他們提供約3.6萬次簡單家居或其他支援服務，例如家居維修和清潔、身體檢查、長者義剪、資訊科技支援服務、關心和支援受突發和緊急事故影響的居民等；以及舉辦約2.1萬項地區活動，例如共融活動及國家安全教育展覽等。尤其在突發和緊急事故時，如佐敦道華豐大廈火警時、黃大仙區大規模停電、東涌新市鎮及鄉郊地區發生緊急停水事故時等，迅速動員關心受影響人士的需要及提供適當支援。