鍾庭耀助查｜李家超：任何人與涉危國安者有聯繫　會調查追究到底

行政會議自去年12月平安夜起休會後，踏入新一年在今天（1月14日）復會。行政長官李家超會前見記者，公布明日（15日）起持特區護照往沙特阿拉伯，抵達指定口岸可以落地旅遊簽證，包括90日多次逗留、沙特在香港免簽證亦有最長90日逗留日子。特區護照在波斯灣六國都有落地簽證、免簽待遇。《香港01》直播記者會。



行政會議會日（14日）復會，李家超見記者（梁鵬威攝）

明起持特區護照往沙特 指定口岸落地簽證最長90日

李家超在開場白首先提及昨天（13日）起在香港舉行的亞洲金融論壇，稱論壇為加強國際化連結，新設多個論壇。人民銀行連同金管局透過論壇提出一系列措施，擴容改善債券通南向通，兩地快速支付互聯等。他感謝中央對香港關心。他認為可以增加流動性，加強香港作為國際金融中心、離岸人民幣樞紐地位，又可以增加對香港信心。

此外，他公布明日（15日）起持特區護照往沙特阿拉伯，抵達指定口岸可以落地旅遊簽證，包括90日多次逗留、沙特在香港免簽證亦有最長90日逗留日子。特區護照在波斯灣六國都有落地簽證、免簽待遇。

另外，他確認大熊貓龍鳳胎會在2月與公眾見面；3月啟德體育館啟用，成為盛事橋頭堡；簡約公屋第一季啟用；深港創科園預計下半年首批入場。

2025年，他說香港首先要更好發揮一國兩制優勢，要拓展全球貿易網絡，積極與其他經濟體簽自貿協定，為企業提供保障，希望盡快加入RCEP，為經濟帶來更多新增長點。

第二，把握歷史機遇團結帶領社會各界銳意改革，例如會深化醫療改革，改革醫管局、衟生署，全方位推進醫療發展，改革藥物審理應用，今年公布中醫藥發展藍圖，會優化精準扶貧、增加廣東院舍計畫範圍，拓展關愛隊支援長者計畫到全港十八區。

第三，堅定對接國家戰略，推動香港成為國際創新科技中心，大力發展新質生產力，科技人才教育領域力求創新，推動河套港深創科園發展。他說特區政府會團結帶領社會奮發作為，積極改善民生，落實施政理念。

行政會議會日（14日）復會，李家超見記者（梁鵬威攝）

啟德地盤冧棚事件，李家超被問到會否修訂安全守則，李家超表示政府很重視一切工業意外事件，今次啟德大型棚架倒塌導致11位工人受傷，希望他們早日康復。他說，法例上的懲罰、罰款提升到100萬，最嚴重判刑2年。現時地盤工作已經停止，勞工處會全面排查，任何違法行為會依法追究。李家超呼籲地盤管理人員，特別是負責安全措施的人員，必須按照法例嚴格執行地盤安全措施，鼓勵大家利用科技提升地盤安全。他稱，任何人發現地盤工序、整體安排有問題應該向政府舉報，希望共同努力將工業安全風險降到最低。

至於新年與內地會否延長通關，李家超說，政務司司長會針對評估多人來港的日期，已經進行第一次會議，分析春節假期來港旅客的實際數字。至於假期期間活動安排和人流管理、口岸的安排，在整體評估後，會公佈細節。

金鐘太古廣場林鄭月娥前特首辦。（文睿攝）

對於林鄭月娥前特首辦將搬遷到灣仔入境大樓，會否影響灣仔北重建項目？李家超表示重建會按照原定計劃執行，重建項目如期進行，今次安排可利用好空置大樓，節省公帑，確保公帑好好運用。他表示政府有財政問題，會繼續做好工務工程，每年平均有900億元工務工程項目，基建項目會繼續，包括北部都會區、房屋項目、工業發展。

緬甸詐騙營死灰復燃，目前仍有7男5女港人身處東南亞被限制人身自由，保安局副局長卓孝業前日（12日）率隊往泰國跟進KK園區救人進展。

李家超被問到保安局到泰國處理人質事件，如何評估行動，港人到泰國是否安全，他感謝保安局用一切辦法，處理當日人生安全有限制、被禁錮的人，形容是詐騙事件，呼籲市民要小心不要受騙。他表示保安局有小組，調查人員用一切辦法包括與國際刑警合作，保安局小組行動協助被禁錮人士，已經取得正面成果並與泰國司法人員見面，泰國亦重視案件，會營救在泰國被禁錮港人。目前有16人回港，仍有12人要營救。中國駐泰大使館都有協助，例如設溝通網路等。

他希望可以取得好的成果，保安局網頁都有資料，已經要求定期更新，手法是欺騙到泰國、送到邊境到其他國家，很多人被騙到泰國，沒有跡象顯示到泰國就會被送到其他地方，但政府會檢查情況。

1月13日，鍾庭耀被帶到香港民意研究所位於黃竹坑業興街11號南滙廣場的會址協助調查。（翁鈺輝攝）

另外，香港民研主席鍾庭耀昨天（13日）在住所被警方國安處帶走，消息指是協助調查前副行政總裁鍾劍華被通緝的案件，警方其後搜查黃竹坑香港民研總部，相信記者會上可能觸及今次國安處的行動。