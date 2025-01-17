財赤政黨「嗌價」削政府5%開支　官場有苦難言｜政圈風聲

面對千億巨額財赤，財爺預告會以「節流」為主控制政府經常開支。新民黨和自由黨近日獻上「滅赤」大計，共通點是提倡「一刀切」削減政府5%經常開支。建議一出，官場議論紛紛，不少人第一下反應就是「太誇張」。有政府中人大呻本身削減1%經常開支後，已令到不少新政策推出時「根本唔夠人做」，形容大家都叫苦連天。



有公務員團體說，政府普遍現象已經是「一個人做一個半人嘅嘢」，憂打擊公務員士氣，料削減2%經常開支「已經好盡」。提議削政府5%經常開支的自由黨說，如果部門對削開支有困難，歡迎邀請立法會議員「睇數」，檢視是否有空間節省資源。



財赤連續三年達千億元，雖然財金官員否認香港存在結構性赤字，又滿懷信心定下「三數年之內」恢復收支平衡的目標，但公共財政難題持續受關注。（資料圖片）

財赤千億 財爺表明「節流」為主

財赤連續三年達千億元，雖然財金官員否認香港存在結構性赤字，又滿懷信心定下「三數年之內」恢復收支平衡的目標，但公共財政難題持續受關注。財爺陳茂波表明會以「節流」為主，控制政府經常開支、按先後緩急推行工務工程，增加收入為輔助，繼續凍結公務員編制。

自由黨日前向陳茂波（右三）提交預算案意見（自由黨）

1月15日，新民黨與財政司司長陳茂波會面，提出新一份《財政預算案》建議。（馮子健攝）

政黨齊「嗌價」削政府5%開支

面對現時的財政狀况，「睇餸食飯」之餘，還可能要「節衣縮食」。多個政黨連日來先後約見陳茂波獻計「滅赤」，其中新民黨與自由黨有個共通點，就是向政府經常性開支「埋手」，齊齊「嗌價」削減5%開支。新民黨的解釋是政府過去削減1%經常開支後，財赤幅度未見收窄，需加大力度控制開支，直言即使2026/27年度的經常開支壓縮至2%，對收窄財赤作用仍然有限。該黨更建議公務員凍薪兼停招聘半年。

有人認為近年政府推出不少新政策、措施，但人手上難以配合「提速、提效」目標。（林靄怡攝）

官場叫苦連天 呻削5%開支太誇張

政黨「滅赤」大計一出，引起官場熱議，不少添馬艦中人第一下反應覺得「太誇張」，「預咗凍薪」但意想不到削政府開支高達5%。有人認為近年政府推出不少新政策、措施，但人手上恐難以配合「提速、提效」目標。以入境處的「高才通」吸引人才計劃為例，兩年收逾11.5萬申請，其中八成約91,224宗已獲批，都被關注團體指審批太慢。

有政府中人大呻本身每年削減1%經常開支，調配人手後都難以兼顧「根本唔夠人做」，形容大家都叫苦連天。（林靄怡攝）

有政府中人大呻本身每年削減1%經常開支，即使調配人手後都難以兼顧新工作「根本唔夠人做」，形容大家都叫苦連天。一名官場中人分析，如果不「一刀切」削開支，恐怕會引起部門之間「分餅仔」的爭拗，審視資源再分配又可能是一筆行政成本，「要研究邊啲部門減，邊啲唔減，減幾多」，做法並不可取。

梁籌庭。（資料圖片）

公務員團體料削減2%開支「已經好盡」

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，每年削減1%政府經常開支，本身已影響服務質素，如削減5%開支，情況會加劇，「人手愈來愈少囉，一個人已經做緊一個半人嘅嘢」，加上部分出缺的職位不再招聘，打擊公務員士氣，「老闆話你聽Cut咗個位唔再開啦，交咗上去已經，呢啲情況好普遍添」，憂影響「提速、提效」的工作目標，估計最終削減2%經常開支「已經好盡」。

邵家輝。（盧翊銘攝）

邵家輝倡削開支有困難部門 邀立法會議員睇數

提出削減政府經常開支5%的自由黨主席邵家輝表示，只要將工作分緩急先後，「無嘢做唔到」，又說部分新政策推出時往往都申請撥款加開職位，「過去做完個項目，剩低嗰啲人有冇消滅晒佢？淨係聽到佢加人，無聽佢減人」，相信科技配合下可以減省人手，「有錢咪間屋裝修得靚啲囉，無錢點裝修呀？」

他說如果部門對削5%開支有困難，可邀請立法會議員參與，「幫你睇一次，如果睇完唔值得Cut嘅，真係唔掂啲人手，咁咪收工囉」，建議削開支要「一刀切」，而非按每個部門情況而各有不同削減比例。