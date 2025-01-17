陳茂波：去年經濟增長預計2.5%　以節流為主開源為次應對財赤

財政司司長陳茂波指，本港去年經濟增長預計為2.5%，展望今年香港經濟仍然處於結構調整，美國轉換總統為地緣政治帶來不確定性，認為今年是波動較大、挑戰與機遇並存的一年，但機遇比挑戰更大。 至於本港的財政赤字，他指香港需要時間走出在疫情期間出現的赤字，會以節流為主，開源為次的方式應對。



陳茂波（黃浩謙攝）

去年全年2.5%經濟增長，屬去年預算案估算的下限。政府經濟顧問去年11月已指，本港經濟第三季繼續按年擴張，實質本地生產總值按年增長1.8%，考慮到全球和本地情況的最新發展，全年經濟增長預測為2.5%。陳茂波今日（17日）出席中總論壇時表示，稅率關係到香港對外招商引資的吸引力，加上目前個人和企業都需要空間重建資產負債表和財政力量，因此在開源上非常謹慎。 對於節流，陳茂波指去年預算案提出連續3年每年削減1%，亦提倡多用科技提升效率。不過，他重申，未來不會減少基建開支，預計未來幾年內，每年平均的基建開支約900億。

他強調，本港的機遇在於用好「一國兩制」的內聯外通獨特優勢，必須識變應變求變，要鞏固提升傳統優勢，提升競爭力。本港可成為跨國高增值供應鏈管理中心，和貿易融資中心，為出海內地企業提供資金及專業和高增值服務。

至於特朗普下星期便會宣就任美國總統，陳茂波認為，若美國新政府上場後，若大幅加徵關稅，將干擾環球貿易和投資往來，引發其他經濟體採取反制措施，將加劇貿易摩擦，造成更割裂的全球貿易格局。美國加徵關稅亦會增加當地進口商品成本，叠加美國新政府傾向採取擴張性的財政政策，當地通脹壓力預計會增加，導致利率下調步伐放緩，高息環境可能維持一段較長時間，影響資金流向，導致金融市場波動。

陳茂波展望今年香港經濟仍然處於結構調整（資料圖片）

不過，他指，內地去年經濟增長5%，加上內地今年實施更積極財政政策和適度寬鬆貨幣政策，促進內需，推動內地經濟持續回升向好，市場反應正面。

至於發債，陳茂波指政府在投資未來同時，亦要應對財政整合，因此需要善用市場資金，透過發債為平衡兩者帶來緩衝空間。他預計在維持發債水平下，5年後債務佔香港GDP比率將達13至14%，仍然屬於相當低的水平。

他又說，