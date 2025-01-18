北角東岸板道西段料農曆新年前開放　李家超落區緩步跑視察

行政長官李家超今早（18日）到北角東岸板道視察，他指西段板道於1月26日開放予公眾使用。發展局和東區民政事務處今日邀請市民和團體試用板道，李家超到場與一群年青人在板道上緩步跑又踏單車，他指香港有很多很美的地方，板道的建設有助大家欣賞香港的美景。他與沿途的市民寒暄，自爆自己曾箍牙、也曾是北角街坊，祝市民身體健康、蛇年進步。



李家超與一群年青人在北角東岸板緩跑（港台直播截圖）

李家超在北角東岸板道緩步跑（李家超Fb）

李家超又與市民在北角東岸板道踏單車（李家超Fb）

李家超視察北角東岸板道（李家超FB）

李家超先在海邊緩跑，並與前來跑步的市民聊天，表示要工作努力勤力讀書都要多欣賞這個家，希望大家多來覺得多空間、欣賞環境，又提醒市民跑步前要熱身。及後，他遇見一個家庭，問小女孩到這裡是否跟與爸爸媽媽在家不一樣，並詢問女孩最喜歡甚麼學科。小女孩表示最喜歡英文。

李家超視察北角東岸板道，與到場市民開心合照（李家超Fb圖片）

李家超視察北角東岸板道（李家超Fb）

李家超稱自己曾箍牙、曾居於北角

之後，他又遇見一家四口，見到女童箍牙，即表示自己都箍過。女童媽媽表示住在附近很有福氣。李家超表示，希望建設這些設施，當例如中秋節時，可為家庭活動提供很多空間活動，而爸爸指平日忙碌工作，希望家庭樂的時候享受香港美好。李家超又向另一家人稱，曾經住過北角，因當時家中裝修。他又問一名男學生最喜歡甚麼學科，學生表示科學及音樂、特別喜歡鋼琴。李家超表示香港需要科學人才，鋼琴也有好處，可以訓練手腳協調，希望他可以多彈給爸爸媽媽聽。

他又主動向一位帶著女兒來海邊的爸爸打招呼，問候對方身體如何，希望他們多來，也希望女童快高長大。

離開前，他又見到幾位在海邊聊天的外傭閒聊，主動上前以英文打招呼，並嘗試她們的家鄉食物。

發展局局長甯漢豪（前一）聯同海濱事務委員會主席何文堯（前二）及土木工程拓展署署長方學誠（後一）日前到東岸板道視察。（發展局Facebook圖片）

發展局早前指，斥資17億元、位於北角的東岸板道，其西段的工程已大致完成，工程團隊現正進行系統最後測試和相關的調整，以及運作人員的演練等，為即將開放的板道作好準備。局方表示，預計2025年農曆新年前全面開放西段板道予公眾享用。

項目特色是海面設置維港首條開合橋

東岸板道全長約2.2公里。項目分兩階段完成，西段屬首階段完成的部份，長約1.1公里，包括700米連接東岸公園主題區至北角海濱花園的板道，以及400米經優化的北角海濱花園 。項目其中一大特色是在和富中心對出海面設置維港首條開合橋及首條轉盤橋，以方便船隻在有需要時進入附近的內部水域；市民亦可使用轉盤橋由板道直接通往和富花園，以提升板道的暢達性。

至於餘下部份的板道（即北角至鰂魚涌的東段），計劃於2025年下旬陸續開放，局方指屆時「一板貫通，暢踏西東」，整條長約13公里連貫堅尼地城至筲箕灣的海濱長廊便可正式打通 。