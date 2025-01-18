北角東岸板道西段料農曆新年前開放　李家超落區緩跑視察

行政長官李家超今早（18日）到北角東岸板道視察，在場聽取工作人員講解。發展局上月底指，預計2025年農曆新年前全面開放西段板道予公眾享用。李家超更與一群年青人在板道上緩跑，他指香港有很多很美的地方，板道的建設有助大家欣賞香港的美景。他又與沿途的市民寒暄，祝市民身體健康、蛇年進步。



李家超與一群年青人在北角東岸板緩跑（港台直播截圖）

發展局局長甯漢豪（前一）聯同海濱事務委員會主席何文堯（前二）及土木工程拓展署署長方學誠（後一）日前到東岸板道視察。（發展局Facebook圖片）

發展局早前指，斥資17億元、位於北角的東岸板道，其西段的工程已大致完成，工程團隊現正進行系統最後測試和相關的調整，以及運作人員的演練等，為即將開放的板道作好準備。局方表示，預計2025年農曆新年前全面開放西段板道予公眾享用。

項目特色是海面設置維港首條開合橋

東岸板道全長約2.2公里。項目分兩階段完成，西段屬首階段完成的部份，長約1.1公里，包括700米連接東岸公園主題區至北角海濱花園的板道，以及400米經優化的北角海濱花園 。項目其中一大特色是在和富中心對出海面設置維港首條開合橋及首條轉盤橋，以方便船隻在有需要時進入附近的內部水域；市民亦可使用轉盤橋由板道直接通往和富花園，以提升板道的暢達性。

至於餘下部份的板道（即北角至鰂魚涌的東段），計劃於2025年下旬陸續開放，局方指屆時「一板貫通，暢踏西東」，整條長約13公里連貫堅尼地城至筲箕灣的海濱長廊便可正式打通 。