特朗普揚言爭取釋放黎智英　李家超：所有人勿干涉香港審訊

行政長官李家超今日（21日）在行政會議開會前見記者。特朗普重新上場就任美國總統，對於他曾揚言爭取釋放黎智英，過往亦曾對港制裁，港府會如何應對，李家超表示不應該以政治壓力妨礙司法公正，警告所有人都不要嘗試干涉香港審訊，法官會公平公正不受干預按法律原則作出公平裁決。



1月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

1月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

1月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

料新春140萬內地旅客人次訪港

李家超表示，下周三迎來新年，預祝大家一切順利、富貴吉祥。他說，新年期間有一系列活動吸引遊客，尤其是年廿九至年初七，是一連八日的黃金周，預計140萬內地旅客人次到港，料每日平均訪港人次較去年國慶增3%，亦較去年新年增14%，為確保活動順暢有序，已經指示各部門做好準備，包括人流、出入境和交通運輸管理。他又表示，政務司司長跨部門小組已經開始工作，要求各個部門做好合作，讓旅客和市民有良好體驗。

1月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

新春前與司局長各區 李家超：噓寒問暖

李家超提到新年活動重點包括：年廿六起一連四日李家超會和司局長到各區探訪街坊，特別是基層家庭的居住情況，形容要噓寒問暖、送上祝福；年初一晚上尖沙咀有新春國際匯演，有法國、阿根廷、奧地利表演隊伍，多支表演隊伍疫情後首次在年初二至初三到大埔林村表演；年初二晚有23分鐘的賀歲煙花，預計吸引數十萬名市民觀賞。

1月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

港產大熊貓龍鳳胎2月16日公開亮相 慶祝半歲生日

李家超又指，正月十八是大熊貓龍鳳胎生日，海洋公園會舉辦亮相儀式。他說2024年旅客不斷增長，接近4500萬人次，當中內地旅客增加三成，東南亞和歐美增長勢頭強勁，預計下一年勢頭更加明顯。他又指，香港航空運力已經回復至疫情前水平，新增18個航點，2025年國際機場會繼續拓展長途航線網絡，包括澳洲黃金海岸，比利時布魯塞爾等，連接歐美、中東長期服務的班次。

1月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

主張有命名活動添溫暖喜悅

被問到大熊貓龍鳳胎亮相之前會否命名，會否因應過年活動延長通關時間。李家超表明主張有命名活動，讓大家參與其中，添溫暖喜悅感覺，細節稍後公佈。就節日大量旅客來港，他指陳國基主持跨部門小組針對情況，評估旅客數字後會作出適當安排，過關措施要與內地單位商討及配合，按實際情況商討後才知道是否要延長及延長多少，每次節日不一樣，與內地商討後本周會公佈細節。

特朗普發表就職演說，稱美國的黃金時代現在開始，自己將建設自豪、繁榮和自由的美國。（美國國會直播畫面）

特朗普爭取釋放黎智英 李家超：所有人勿干涉香港審訊

被問及美國總統特朗普上任，曾揚言爭取中方釋放黎智英，過往對港有很多制裁議案，港府會如何應對涉港言論，李家超指司法公正固若金湯，任何法庭審訊案件依據法律審訊原則，不應該以政治壓力妨礙司法公正，所有人都不要嘗試用任何方法，干涉香港審訊的不同案件。他表示香港司法制度很清晰，法官公平公正不受干預按法律原則作出公平裁決，會繼續保持優良傳統，會公平審訊所有案件，包括國安案。

他以英文回答相關問題時表示，希望中美之間關係良好，亦再有進步。他說很多香港市民都遵守公義等原則，任何干預香港行動都不會成功，相信港府所做的都是為香港福祉，如有任何人嘗試干預香港審訊，或者干預司法體系人員都是不能接受，重申香港與其他地方一樣維持國家安全，維護司法制度。

1月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

被問到能否詳細介紹特朗普上台對香港經濟的影響，李家超說特朗普再上任是中美關係的好開始，香港一直和各個國家保持聯絡，包括美國，會繼續促進兩地人民的交流。但他指，兩地交往有充分的尊重和理解很重要，中美、港美之間一直在貿易方面有合作，過去十年港美的貿易額有170億元，認為經濟合作可以促進港美關係。李家超指，港美有很多共同利益，合作只會為兩地人民創造好處，香港會繼續努力，也會確保香港人的權益被保護。

1月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

仍有10名港人東南亞被禁錮

至於港人被禁錮東南亞國家園區的事件，近日多一人獲釋，港府如何協助拯救其他港人回港，至今仍有多少人在當地被困，李家超表示非常關注，保安局的專責小組做了大量工作，港人被扣押的個案原本有28人，之前營救了16人，加強工作後再營救2人，現時仍有10位被誘騙扣押。

他表示當局最主要針對四方面工作，第一全面深入調查，針對執法；第二加強與不同單位國家合作盡早營救，第三提升旅遊警示，例如近期將緬甸旅遊警示提升為紅色，網頁上亦在柬埔寨界面加了很多資料包括罪案手法，甚麼地方涉及高風險罪行，網頁會不斷更新；第四是宣傳教育，有時市民以不同原因墮入圈套，希望醒覺。

1月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

對於不少內地來港大學生墮入騙案，除了要求他們填防騙問卷，會如何保障他們，李家超指電騙手法層出不窮，大學近期有嚴重案件，警方與大學都有加強合作，雙方製作了宣傳短片，亦有問卷令大學生留意及醒覺行騙手法，經過不同渠道發放消息，例如社交媒體、群組等，宣傳教育要不斷做。

1月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）

他表示，無論怎樣打擊，參與不同宣傳，大家都會感覺自己不是受害人，社會有經驗的人都會受騙，提醒要排除這種感覺，騙徒手法層出不窮、陰險奸詐，任何涉及金錢的事都建議與身邊的人討論，有懷疑的話，應該詢問及求助，保持警覺。

1月21日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（梁鵬威攝）