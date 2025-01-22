高才低用？　孫玉菡：逾一半抵港高才已就業　月入中位數約5萬

截至去年12月底，政府批出逾九萬宗高才通的申請，當中逾七萬五千人已帶同家人抵港。不過，有議員關注部分人抵港後未能找到合適工作變成「高才低用」。勞工及福利局局長孫玉菡今日（22日）表示，高才通計劃推出剛好兩年，據局方早前進行的跟進調查發現，超過一半到港高才已就業，主要從事管理及專業工作，每月收入中位數約5萬元，約四分一高才每月收入更達10萬元或以上。他又指，近兩成的高才配偶亦已有就業，主要從事高技術工作。



孫玉菡指逾半抵港高才已就業（廖雁雄攝）

孫玉菡今日在立法會大會上回應勞聯立法會議員周小松有關高才通計劃下，部分申請人抵港後遲遲未能找到工作而持續失業，或只能從事低層職位，出現「高才低用」的問題。孫玉菡則回應指，這些調查結果顯示，高才及其配偶來港對香港有直接經濟貢獻，而他們過半是40歲以下，不少更帶同年幼的子女定居香港，為本地勞動力增添生力軍，亦對香港人口結構帶來正面影響。

孫玉菡指，高才通計劃發出的首批簽證上個月底起陸續到期，入境處在收到續簽申請及所需文件後，一般需時兩至三個星期完成審批，現時已完成審批的續簽申請只有少數，政府會待累積一定數量的續簽申請，經詳細分析後適時公布。

他形容，高才通計劃自推出以來反應十分踴躍，截至去年12月底，共收到約11萬6000宗申請，當中近9萬2000宗獲批，超過7萬5000名高才帶同其家人抵港，政府一直留意他們的情況，並透過人才辦提供多元及適切的支援。