李家超訪愛民邨探訪獨居長者　198元買2份蘿蔔糕與妻子分享

行政長官李家超今日（25日）偕同民政及青年事務局局長麥美娟下午到愛民邨，先到頌民樓探訪兩戶獨居長者，逗留大約半小時，在農曆新年前向長者送上問候。他之後到邨內街市與商戶交流，在一家商戶試食賀年食品，並稱「好事成雙」購買兩份他愛吃的蘿蔔糕，合計一百九十八元，他表示會與妻子一起分享。他指今日是年廿六，祝願市民在蛇年心想事成、事事進步。



另外，他早上到訪紅磡一間社區客廳，了解用戶的使用情況，並與用戶一起吃團年飯。



李家超到愛民邨探訪居民（梁鵬威攝）

李家超以一百九十八元購入兩份蘿蔔糕（梁鵬威攝）

李家超在愛民邨逛街市期間，不斷有市民要求合照，也有市民反映愛民邨的居住環境很好，他再祝願市民身體健康，龍馬精神。他又指，地區有很多關愛隊可以為街坊提供幫助。

民青局局長麥美娟則表示，李家超探訪了幾戶長者並送上福袋，未來幾日司局長陸續到十八區與區議員和關愛隊一起探訪街坊。她又指，未來數天天氣轉冷，希望為「老友記」們送暖，也呼籲市民要關注長者。她又指，未來幾天十八區也有多項迎接蛇年的活動。

李家超祝願市民在蛇年心想事成（梁鵬威攝）

李家超到愛民邨街市，購入兩份蘿蔔糕（梁鵬威攝）

李家超到愛民邨街市，購入兩份蘿蔔糕（梁鵬威攝）

李家超到愛民邨街市了解商戶的經營（梁鵬威攝）

李家超到愛民邨探訪長者（梁鵬威攝）

李家超到愛民邨探訪長者（梁鵬威攝）

麥美娟指特首與司局長落區探訪，為有需要市民送暖（梁鵬威攝）

她又指，特首在關愛隊陪同下探訪一些長者家庭，了解長者的生活情況。她指，關愛隊有協助住戶進行家居清潔，或簡單的裝修。

李家超在星期二（21日）的行政會議前已預告，個星期六（25日）起一連四日，即年廿六至年廿九，他與司局長將會到各區探訪街坊，噓寒問暖，讓他們感受到關心，特別是基層家庭，關心他們的居住和生活狀況，送上祝福，讓大家分享節日歡樂，共慶新春。