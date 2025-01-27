2元乘車｜愛民邨阿婆再現身　有信心特首聽訴求　自爆少搭車原因

愛民邨季婆婆前天（25日）趁行政長官李家超落區，親自爭取2元乘車優惠德政「唔好反口」，成為一時熱話。《香港01》今天（27日）在邨內巧遇季婆婆，她有信心特首會為她反映訴求，「我話『你開會一定要提議呀』」，她向記者釐清所說的「唔好反口」，只限於年滿65歲享2元乘車，「你未到65就唔關我事㗎啦，你都未退休」，贊成收緊年齡門檻，但反對設限額，質疑「唔俾人哋日日搭車㗎？」



「肉緊」的背後，原來季婆婆極少用到2元乘車優惠，平日大多在邨內遊走，今次出頭只因抱打不平的心，「我為人爭取㗎咋，唔係為我自己緊張。」她建議港鐵和巴士公司應承擔政府一半2元優惠開支，「你（有兩元優惠）多啲人搭咪多啲錢囉。你賺得多得滯啦已經。」



88歲的季婆婆興奮地向記者指著愛民街市前空地，談起驚喜遇見特首來訪的經歷。（潘耀昇攝）

周六（25日）李家超展開一連四日的新年前落區活動，到愛民邨探訪獨居長者。離開時，季婆婆成功迫入街坊人堆中與李家超談話。（資料圖片）

季婆婆趁李家超落區 親自爭取維持2元乘車

「嗰日特首就喺度呀」── 88歲的季婆婆興奮地向記者指著愛民街市前空地，談起驚喜遇見特首來訪的經歷。事緣周六（25日）李家超展開一連四日的新年前落區活動，到愛民邨探訪獨居長者。離開時，季婆婆成功迫入街坊人堆中，高呼「特首，歡迎你喎」，李家超隨即伸手與婆婆握手問好，兩人閒聊起來。

季婆婆之後向傳媒分享，稱當時趁機向特首爭取「應承咗2元（乘車優惠）就唔好反口」，成為網絡一時熱話。

1月27日，《香港01》記者在愛民街市對開，巧遇季婆婆與友人散步。（潘耀昇攝）

街坊讚季婆婆表達訴求

事隔一天，《香港01》記者今天（27日）在愛民街市對開，巧遇季婆婆與友人散步。

「嗰日見到你上電視喎」，不少「六十後」街坊一見到季婆婆，都大讚她勇於表達訴求，連附近一間雜貨店的東主，為客人包裝「開心果」賀年食品的同時，都不忘加入「戰團」討論，大讚「真係好叻㗎呢個婆婆，醒目女」，季婆婆微笑接受街坊的讚許。

附近一間雜貨店的職員為客人包裝「開心果」賀年食品的同時，都不忘加入「戰團」討論，大讚「真係好叻㗎呢個婆婆，醒目女」。（潘耀昇攝）

季婆婆有信心特首會反映訴求

她與記者再分享當天見到特首的「奇遇」，「佢問我有咩要求啊，我就話兩蚊搭車個個都有嘅，到到咁嘅年紀你一定要畀」，兩元乘車德政鼓勵長者出行，她有信心特首會為她反映訴求，「我話『你開會一定要提議呀』，咁多人睇到聽到」，激動地說「你有65歲就應該要有兩蚊」。

季婆婆向記者釐清所說的「唔好反口」，只限於年滿65歲享2元乘車。（潘耀昇攝）

「唔好反口」指滿65歲享2元乘車 60至64歲「唔關我事」

不過，坊間熱烈討論其中一個建議，是將2元乘車優惠門檻由60歲提高至65歲，季婆婆向記者釐清所說的「唔好反口」，只限於年滿65歲享2元乘車，「你未到65就唔關我事㗎啦。你都未退休」，坦言不少工種都將退休年齡定在65歲，故贊成收緊年齡門檻。然而，2元乘車優惠設最高上限的建議，季婆婆聞言即「落閘」反對，「冇可能喎，唔俾人哋日日搭車㗎。」

季婆婆指自己很少乘車，笑言天天飲早茶後便在邨內遊走。（潘耀昇攝）

「肉緊」的背後 季婆婆甚少乘車

正當以為季婆婆經常用到2元乘車優惠之際，她反高潮地指自己很少乘車，「我鍾意行嚟行去咋」，笑言天天飲早茶後便在邨內遊走，甚少跨區。

季婆婆：我唔使（2元乘車）呀，我唔會搭車，我鍾意喺度行嚟行去咋嘛。

記者：點解你咁緊張兩蚊呢？如果咁。

季婆婆：我為人緊張，唔係為我自己緊張，我有兩蚊啦，我洗鬼理呀，我就話人哋個個都係長者嚟，咪畀兩蚊囉。



季婆婆說承擔2元乘車優惠開支的不只政府，而是港鐵、巴士公司等。（潘耀昇攝）

倡公交營辦商承擔更多開支 季婆婆：你賺多得滯啦已經

季婆婆說2元乘車優惠實施後，公共交通營辦商都增加收入，多了長者乘車出行，認為要承擔更多2元乘車優惠開支的不只政府，而是港鐵、巴士公司等。

一人一半囉，政府要俾啲，巴士公司都要俾，你賺少啲啫，唔係唔賺錢呀嘛，你賺得多得滯啦已經。 季婆婆

季婆婆說罷便離開，留下空間予政府考慮2元乘車檢討何去何從。最終結果如何，還是要看下月26日公布的財政預算案了。