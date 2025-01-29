司局長向市民拜年　陳國基：會敢於求變　創造關愛共融家園

今日（29日）是大年初一，多名司局長向市民拜年。其中，政務司司長陳國基指，蛇在中國文化中，象徵智慧和靈活。他指，新一年特區政府會繼續抓緊國家發展機遇，開拓經濟發展新動能，同時團結社會各界，敢於求變、勇於創新，創造一個關愛共融的美好家園。



陳國基表示，特區會繼續抓緊國家發展機遇，開拓經濟發展新動能。（陳國基Facebook）

陳國基：積極識變、應變、求變

陳國基指，過去一年，香港打穩了實現「由治及興」的堅實基礎，特區政府帶領社會各界積極識變、應變、求變。特區加強「內聯外通」，主動探索新產業、新發展，增強經濟發展動能，同時致力改善民生，援助幼弱老貧，扶持青年發展。他祝願國家繁榮昌盛，香港政通人和，大家萬事勝意！

陳茂波表示特區會銳意改革、勇於創新、搶抓機遇。（陳茂波Facebook）

陳茂波：經濟正穩步向前 未來會搶抓機遇

財政司司長陳茂波則祝願全港市民龍馬精神、萬事勝意、身體健康、家庭幸福！他指香港在國家的堅實支持下，經濟正穩步向前。在新的一年，特區政府會繼續全力拼經濟、謀發展、惠民生，發揮好「一國兩制」下「內聯外通」的優勢，銳意改革、勇於創新、搶抓機遇，為香港更好的持續發展、為市民更好的生活，全力打拼！

林定國及太太祝香港百業興旺、欣欣向榮。（林定國Facebook）

林定國祝願香港百業興旺、祖國繁榮昌盛

律政司司長林定國與太太拍片向市民拜年，祝各位市民身體健康、心想事成、笑口常開、「蛇」來運到、靈「蛇」醒神！祝香港百業興旺、欣欣向榮 ！祝祖國繁榮昌盛、國泰民安！

鄧炳強展示國安家安的揮春（鄧炳強FB）

而保安局局長鄧炳強則以「蛇年福至 • 國安家安」為題發文向市民拜年，並上載手持國安家安的揮春的相片。他發文指，今日（28日）大年初一，金蛇迎春。祝大家蛇來運轉，笑口常開，家庭幸福美滿，香港百業興旺，國安家安！

楊何蓓茵指，公務員在2025蛇年將勠力同心推動香港經濟發展、照顧民生需要。（楊何蓓茵Facebook）

楊何蓓茵：未來公務員事務局會在人力資源及運用上變革求新

公務員事務局局長楊何蓓茵祝願市民蛇年萬事如意。她表示，啟德體育園在第一季正式啟用，以及將在今年11月舉行第十五屆全國運動會和全國第十二屆殘疾人運動會。公務員團隊必會上下一心，全力支持演練和籌備工作，令市民及來自全國和世界各地的旅客均有全新、精彩的體驗。

此外，她指蛇是靈活多變的動物，值得加以學習。在新一年，公務員事務局會在人力資源管理和運用上變革求新，致力尋求突破，使公務員隊伍能更發揮出更大的力量，更敏銳地回應社會和市民的需要。