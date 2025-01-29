年初一｜陳國基到訪羅湖管制站　感謝當值人員佳節期間辛勤履職

政務司司長陳國基今日（29日）大年初一上午到訪羅湖管制站，了解口岸部門應對農曆新年期間出入境人流上升的各項安排和運作。視察期間，他向當值人員送上新年祝福，感謝他們在佳節期間如常辛勤履職，他沿途又向市民和旅客拜年。此外，陳國基向所有在農曆新年期間堅守崗位的政府同事和各行各業從業員，致以衷心謝意。



他呼籲農曆年假期訪港旅客提前規劃行程，鼓勵他們在香港參與各項賀年活動後留港過夜。他同時指示各相關部門聯同公共交通營辦商等不同持份者加強資訊發布，包括各邊境管制站情況、慶祝活動詳情、交通安排等，方便市民和旅客按最新情況規劃行程。



政務司司長陳國基（右二）今日（一月二十九日）大年初一在保安局局長鄧炳強（右四）、入境事務處處長郭俊峯（右三）和海關關長陳子達（右六）陪同下，視察羅湖管制站，並在跨部門聯合指揮中心聽取同事匯報，並向在農曆新年假期期間堅守崗位的所有同事致以衷心謝意。（政府新聞處）

陳國基在保安局局長鄧炳強、入境事務處處長郭俊峯和海關關長陳子達陪同下，視察羅湖管制站，探訪當值的入境事務處（入境處）、香港海關和香港警務處前線人員，並實地觀察管制站在農曆年期間就清關、疏導人流、維持秩序等方面的安排和運作情況。

政務司司長陳國基（左四）今日（一月二十九日）大年初一在保安局局長鄧炳強（右四）、入境事務處處長郭俊峯（右三）和海關關長陳子達（左三）陪同下，視察羅湖管制站，聽取入境事務處同事匯報，並向在農曆新年假期期間堅守崗位的所有同事致以衷心謝意。（政府新聞處）

政務司司長陳國基（右三）今日（一月二十九日）大年初一在保安局局長鄧炳強（右一）和海關關長陳子達（右四）陪同下，視察羅湖管制站，聽取海關同事匯報，並向在農曆新年假期期間堅守崗位的所有同事致以衷心謝意。（政府新聞處）

陳國基得悉各相關政府部門做好接待訪港旅客的工作，使各管制站運作順暢有序。為方便彈性調配人手、加開檢查櫃枱及通道以疏導人流和車流，口岸部門減少了前線人員在農曆新年期間休假。

由警務處、入境處、香港海關及相關部門成立的跨部門聯合指揮中心，以及運輸署的緊急事故交通協調中心在黃金周期間亦二十四小時運作，密切監察口岸和交通情況，適時採取應對措施，確保接待旅客的各環節運作暢順。