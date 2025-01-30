車公廟求籤24籤籤文「只為貪心惹是非」　居士：勿妄想年內解財赤

今日蛇年正月初二（30日）車公誕，新界鄉議局主席劉業強今早按照傳統習俗到沙田車公廟為香港求籤祈福，現場一度宣布求得第20籤中籤，其後劉業強更正是第24籤，20籤與24籤同為中簽，24籤籤文為：「生前不作虧心事，只為貪心惹是非；若得貴人相勉力，莫教枉費用心機。」

車公廟解籤師傅陳天恩居士向《香港01》拆解籤文，認為此籤「衰到貼地」，指不能追求太多物質享受，不要痴心妄想政府財赤在年內能解決，更加不能做旁門左道，勸籲政府今年應踏實施政，大型盛事少搞為妙，也不能大花金錢，否則經濟會崩潰下去。



第24籤中籤籤文為「生前不作虧心事，只為貪心惹是非；若得貴人相勉力，莫教枉費用心機。」解簽曰：「不可貪心，自身平安，家宅安吉，占病作福」，斷簽曰：「家宅多是非，占病轉有醫德者，自身徒勞無功，出入平平，婚姻不合，求財莫問，善多惡少，其福不淺，忠言貴人，逆耳者賢。」

車公廟解籤師傅陳天恩居士表示，籤文上半闕指「生前不作虧心事，只為貪心惹是非」，即希望政府及港人不要追求太多物質享受，不要搞得多貪心的旁門左道，提醒政府今年不可花大錢，不要想太多旁門左道政策，必須踏實施政。

新界鄉議局主席劉業強今早按照傳統習俗到沙田車公廟為香港求籤祈福，現場一度宣布求得第二十籤中籤，其後劉業強更正是第二十四籤中籤。（馮子健攝）

居士指，籤文預示政府財赤問題今年內都不能得到解決，「唔好痴心妄想、只為貪心」，必須平平淡淡面對，一些大型盛事少辦為妙。

至於下半闕指的「若得貴人相勉力，莫教枉費用心機」，陳天恩居士稱「貴人」並非只一個人，意指要有外來協助，例如香港要搞好經濟，必須得外來經濟支持，踏實注資香港才有效果，而非杜拜王子之流。

新界鄉議局主席劉業強今早按照傳統習俗到沙田車公廟為香港求籤祈福，現場一度宣布求得第二十籤中籤，其後劉業強更正是第二十四籤中籤。（馮子健攝）

車公靈簽 第24籤 中簽

籤文：

生前不作虧心事，只為貪心惹是非；

若得貴人相勉力，莫教枉費用心機。

解簽：不可貪心，自身平安，家宅安吉，占病作福

斷簽：家宅多是非，占病轉有醫德者，自身徒勞無功，出入平平，婚姻不合，求財莫問，善多惡少，其福不淺，忠言貴人，逆耳者賢

家宅：平安

出行：合宜

姻緣：言語小心

行人：會有阻滯

生育：順產

訴訟：以和為貴

事業：合夥為佳

搬遷：需選吉方

自身：無欲為佳

疾病：小心調理

財運：小心破財

▼2月11日 劉業強到車公廟為香港求得第15籤中籤▼



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鄉議局主席劉業強為香港求籤祈福，求得車公靈簽第十五簽中籤；副主席莫錦貴為沙田區求得50上籤。（文睿攝）

▼2月11日 劉業強到車公廟為香港求籤祈福▼



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2月11日年初二車公誕，新界鄉議局在車公廟為香港求得第15籤中籤。車公廟解籤師傅陳天恩居士指「只能講一句，麻麻地」。(夏家朗攝)

▼鄉議局主席劉業強連續9年為香港求籤▼

