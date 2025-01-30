車公求籤｜二十四籤睇錯二十籤　劉業強：「四」字「靈」字也很方

今天（30日）是蛇年年初二車公誕，新界鄉議局主席劉業強為香港求得第廿四籤中簽，但最初當籤支落地時，劉業強卻宣布是二十籤中籤。劉業強之後解釋指，籤上的「四」字模糊，本身「靈」字都很「方」，但確認求得的是廿四籤。



劉業強解釋指，籤上的「四」字模糊，本以為是「靈」籤的「靈」，因為「四」及「靈」均「很方」。（香港01直播截圖）

新界鄉議局主席劉業強為香港求得第廿四籤中籤，但求籤落地時，卻宣布是二十籤中籤，解釋指，簽上的「四」字模糊。（黃浩謙攝）

新界鄉議局主席劉業強為香港求得第廿四簽中籤，但求籤落地時，卻宣布是二十簽中簽，解釋指，籤上的「四」字模糊。（馮子健攝）

求靈籤時，劉業強表示為香港求得20號中籤，及後工作人員表示「有人睇錯」，實際上求得24號中籤。劉業強澄清指，今年求得24中籤，剛因為籤的「四」字模糊，並非是「靈」籤的「靈」。

劉業強：籤上的「四」字模糊

及後被問及為何會看錯，劉業強再解釋指，籤上的「四」字模糊，本以為是「靈」籤的「靈」，因為「四」及「靈」均「很方」。及後證實是「二十四簽」，而並非「二十靈簽」。

新界鄉議局主席劉業強為香港求得第廿四籤中籤，但求籤落地時，卻宣布是二十籤中籤，解釋指，籤上的「四」字模糊。（馮子健攝）

車公靈籤第廿四簽中籤，籤文為「生前不作虧心事，只為貪心惹是非；若得貴人相勉力，莫教枉費用心機。」

而二十籤中籤，籤文為「晨妝露彩髻邊雲，玉佩珠顏錦似銀；色則是空空是色，觀音曾勸世間人。」均解作不可貪心。

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