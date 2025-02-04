重申貨尾不計入供應量　施永青：無加人工但洗少咗　就當收入增？

全國政協副主席梁振英和中原集團主席施永青連日隔空辯論本港私人住宅供應量的計算方法，房屋局局長何永賢亦不點名回應事件。施永青今日（4日）接受電台訪問時，質疑政府誇大房屋供應量，重申「貨尾」單位不應計算在落成量，比喻「（今年）無加人工，但舊年洗少咗，（唔通）就當今年收入增加？」，並重申「鹿還鹿計，馬還馬計」。



中原集團創辦人及主席施永青。（資料圖片）

施永青連日與全國政協副主席梁振英隔空辯論，施在電台節目笑言「點敢挑戰國家領導人？」施永青說，政府估計未來3至4年一手私人住宅潛在供應量約10.7萬伙，但當中包括27,000個「貨尾」、即以前賣不出的單位，施質疑政府誇大供應量，令平均每年供應量上升，讓買不到樓的人安心，「舊年計過，今年又再計，咪變咗反複重計？」他續指去年「貨尾」多，政府將其計入未來供應量，未有多建樓宇，卻說成供應量增加。

全國政協副主席梁振英。（陳葦慈攝）

反駁何永賢數字計法難常變 施永青：如果係錯，應該即時改

施永青說，差餉物業估價署計算的落成量，只計及新落成樓盤的「入伙紙」，不會計算「貨尾」，以「入伙紙」計算供應量的變數亦較少。他表示，最近十年差餉物業估價署無改變原有統計方法，行內、學術及銀行界等均著重私樓落成量多於潛在供應量的數據，批評政府的統計方法不嚴謹。

房屋局局長何永賢日前亦不點名評論事件，指公布數字不能常常改變基礎，以免引起誤解和混亂。施永青回應稱「如果係錯，應該即時改」，並舉例「今年無起多到樓，舊年賣得差，變咗供應多咗，但邊有多到呢？」他又比喻「（今年）無加人工，但舊年洗少咗，（唔通）就當你今年收入增加？」，並重申「鹿還鹿計，馬還馬計」。