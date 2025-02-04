一月474萬人次訪港近八成內地客　按年升約25%破疫後單月紀錄

立法會經濟事務委員會今日（4日）開會討論《旅遊業發展藍圖2.0》，文化體育及旅遊局局長羅淑佩指，上月訪港旅客474萬人次，其中內地旅客約373萬人次，兩項數字分別按年升24%及25%，均創疫情後單月新高。



有議員獻計振興本港旅遊，倡利用東南亞國家旅遊業受詐騙案影響的機會，關注局方會否宣傳香港安全、容易求醫的特點，吸引遊客。羅淑佩稱香港不會乘人之危，會做軟性宣傳，不會訂立指標。



2月4日，立法會經濟事務委員會開會。（黃浩謙攝）

2月4日，立法會經濟事務委員會開會，出席的包括文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（黃浩謙攝）

2月4日，立法會經濟事務委員會開會，出席的包括文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（黃浩謙攝）

2月4日，立法會經濟事務委員會開會，出席的包括文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（黃浩謙攝）

羅淑佩：會爭取擴大「一簽多行」 業界要用好現有機遇

去年12月1日恢復深圳居民來港「一簽多行」個人遊簽注，選委界立法會議員周文港在會上詢問局方會否與中央商討，將大灣區其他八個城市都囊括入「一簽多行」的範圍。羅淑佩指，會繼續和中央商討進一步開放「一簽多行」，但中央已經為香港提供很多優惠措施，旅遊業界應用好現有的優惠措施，令旅客「樂而忘返、念念不忘、一來再來」。

2月4日，立法會經濟事務委員會開會，出席的包括選委界立法會議員周文港。（黃浩謙攝）

周文港又獻計推廣香港旅遊吸引力，關注會否因應東南亞地區詐騙案，向旅客宣傳香港旅遊安全、旅客容易求醫，以吸引遊客。羅淑佩相信可以用軟性滲透資訊的方式宣傳，但香港不會乘人之危。

2月4日，立法會經濟事務委員會開會，出席的包括經民聯立法會議員林健鋒。（黃浩謙攝）

林健鋒倡南大嶼與交椅洲共同發展規劃

經民聯立法會議員林健鋒表示，南大嶼的自然環境得天獨厚，有發展世界級海洋生態區旅遊聖地的潛質，詢問政府會否將其與交椅洲共同發展，重新規劃。

羅淑佩指，發展局去年就南大嶼的土地建議用途開展公眾活動，收到的反應大多正面。她計劃今年第一季邀請業界提交發展意向書，坦言現時需要投資，業界若有興趣獲取更多資料，非常樂意提供。